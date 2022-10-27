路透：美司法部對特斯拉自動駕駛技術 展開刑事調查

《路透》週三 (26 日) 引述消息人士報導，特斯拉正接受美國司法部有關自動駕駛技術的調查，可能對特斯拉或公司高層提出刑事訴訟。

特斯拉執行長馬斯克早在 2016 年就吹噓，自動駕駛的能力可能比人類司機更好，特斯拉近年還不斷宣傳 Autopilot 自動輔助駕駛和全自動駕駛 (FSD) 軟體，聲稱該公司的電動汽車可以自動駕駛。

特斯拉官網秀出影片提到：「駕駛只是守法地坐在駕駛座上，他什麽也沒做。汽車會自動駕駛。」然而，特斯拉電動汽車屢屢捲入「不安全」爭議，美國司法部自去年就針對十多起涉及特斯拉駕駛輔助系統 Autopilot 的車禍事故展開調查。

特斯拉正接受美國司法部有關自動駕駛技術的刑事調查 (圖片：特斯拉官網)

多位消息人士指出，特斯拉面臨美國司法部進一步調查，這可能意味着更嚴格的審查，特斯拉或高層可能受到刑事指控。不過，特斯拉在官網與宣傳文件中有警告駕駛切勿過度依賴自動駕駛系統，這可能讓司法部在起訴過程中面臨挑戰。

特斯拉在官網指出，自動駕駛技術旨在協助轉向、刹車、速度和變換車道，但其功能並不能使車輛自動駕駛，還警告稱，在啓用自動駕駛之前，駕駛首先需要同意一直把手放在方向盤上，並始終保持對車輛的控制和責任。

近年來美國監管機構、政界人士和媒體對特斯拉的自動駕駛技術提出越來越多的質疑，而特斯拉與馬斯克早已官司纏身。

對特斯拉多起事故，美國交通部管轄的 NHTSA (國家高速公路安全局) 已啟動調查近一年，此外，特斯拉車主上月尋求集體訴訟，指控特斯拉並未真正生產出能自動駕駛的汽車，最新 FSD 測試版有很多問題，包括汽車無法正常轉彎、會闖紅燈、會直接轉向大型物體和迎面而來的車輛等。

Green Hills Software 軟體公司近期還傳播有關特斯拉 FSD 技術的誹謗訊息。

分析師認為，在事故究責方面，特斯拉一直相當謹慎地對任何駕駛輔助功能來添加大量警告，買家確實有理由反對特斯拉，因為特斯拉實際上沒有兌現全自動駕駛的承諾。

特斯拉 (TSLA-US) 週三小幅收紅 1.00% 至每股 224.64 美元，年初迄今已下滑超過 43%。