傳OPEC考慮12月增產多達50萬桶/日 國際油價跌逾5%

根據華爾街日報（WSJ）周一（21 日）援引一位石油輸出國組織（OPEC）代表的消息報導，沙烏地阿拉伯和其他 OPEC 成員國正討論在下個月的增產計畫，考慮將每日原油產量最多增至 50 萬桶。

消息傳出後，國際油價跌幅迅速擴大，截稿前，明年 1 月到期的布蘭特原油期貨下跌 5.44%，至每桶 82.88 美元；今年 12 月到期的西德州原油期貨下跌 5.46%，至每桶 75.71 美元。報導指出，在國際油價自 11 月第一周下跌逾 10% 的情況下，OPEC + 考慮增產的時間不太尋常。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的會議將於 12 月 4 日舉行，新的增產計畫將在歐盟對俄國石油實施禁運和七國集團實施價格上限的前一天出爐。

OPEC + 在最近的一次會議上宣布每日減產 200 萬桶，倘若下月宣布增產，將意味著先前減產這一有爭議的決定在一定程度上出現逆轉。

值得注意的是，OPEC 此前的減產決議激怒美國，因為今年以來拜登政府努力尋求降低油價，以對抗美國高漲的通膨，不過如今 OPEC 的最新舉措有助於修復與美國的分歧。

OPEC 代表說，表面上增產是為了回應大眾的期待，即石油消費量將在冬季像往常一樣上升；與今年同期平均水準相比，明年第一季每日石油需求預估增加 169 萬桶，至每日 1.013 億桶。

報導指出，關於增產的討論可能在 OPEC + 兩個重量級產油國沙國和俄羅斯之間引起衝突。兩國之間有個石油生產聯盟，兩國產業官員都稱這是一種權宜聯姻，過去兩國也曾發生過衝突。

沙國官員過去堅稱，上月減產並非為表態支持俄國在烏克蘭的戰爭，相反的，減產目的是趕在全球經濟出現放緩跡象導致石油需求低迷前的措施。而這次在油價上限計畫和歐盟禁運前提高石油產量，還可能給沙國另一個理由：他們是在為自己的利益而非俄國利益行事。

此外，推動增產討論的另一個因素是，OPEC 的兩個主要成員國伊拉克和阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）希望增加石油產量。代表說，這兩個國家都在敦促 OPEC 提高日產量上限，如果批准這一改變，石油產量就會增加。

根據 OPEC 複雜的配額制度，阿聯有義務將原油日產量控制在不超過 301.8 萬桶。阿聯的阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co.）生產該國大部分的石油，日產量達 445 萬桶，同時計劃加快實現到 2025 年日產量達到 500 萬桶的目標。OPEC 代表說，阿布達比長期以來一直在推動 OPEC 提高配額，但遭到了沙國的拒絕。

去年，阿聯是 OPEC + 成員國中唯一一個拒絕提高原油產量的國家，稱只有在允許其增產幅度遠遠超過其他成員國的情況下才會同意。與 OPEC 的公開對峙是阿聯採取新策略的第一個跡象：在需求枯竭之前盡可能多的出售原油。

OPEC 關於生產配額的討論已經擱置了數月。代表說，這一想法遭到了一些 OPEC 國家的反對，因為許多國家無法實現目前的生產目標，而看著其他國家提高配額可能會在國內引發政治問題。