OPEC+減產 美國傳憂產油國壞俄油價格上限大計

知情人士透露，上周石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）意外減產，拜登政府官員擔心，此舉可能會破壞俄羅斯石油價格上限計畫。

彭博報導，消息人士表示，上周 OPEC + 決定日產量減少 200 萬桶，白宮官員擔憂此舉可能不利於俄國原油上限計畫，導致市場波動加劇；政府官員也擔心俄國總統普丁可能對西方國家採取報復行動，切斷原油供應。

知情人士說，俄國原油價格上限計畫獲政府各部會與盟友支持，被視為是減少俄國石油收入的最佳選擇之一。

一名美國財政部高階官員透露，各國代表將在未來幾周內開會，以敲定俄國原油和煉油品具體價格上限。

該官員不願猜測具體價格，但強調各國就價格達成共識，是下一個重要步驟。參這項計畫的成員，包括美國、歐盟以及日本等七大工業國集團（G7）其他國家。

前述財政部官員表示，價格上限有兩個目標。第一是讓俄國原油持續流向國際市場，避免全球油價走高。這顯示政府官員希望價格定得夠高，以吸引俄國持續外銷原油。

第二是限制俄國收入，且西方國家必須在這兩個目標之間取得平衡。

雖然中國、印度等俄油大買家仍未參加這項計畫，但這項限制可能讓俄國難以繼續維持目前的出口規模。

高盛、瑞銀及摩根士丹利等機構都預估，布蘭特原油將漲至每桶 100 美元，高盛更認為本季就會衝上每桶 110 美元。布蘭特原油周四（13 日）盤中漲 0.13% 至每桶 92.57 美元。