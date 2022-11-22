〈能源盤後〉沙烏地阿拉伯駁斥OPEC+討論增產說法 油價跌幅收窄 脫離盤中低點

原油期貨價格周一 (21 日) 下跌，但脫離盤中觸及 10 個月的低點。稍早因報導稱石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 有意於 12 月會議討論增產，導致油價大跌，但在沙烏地阿拉伯能源部長否認該篇報導後，油價收復部分跌幅。

然而，中國需求前景在防疫政策調整下依舊令人擔憂，仍令油價承壓。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 35 美分或 0.4%，收每桶 79.73 美元，盤中低點達為 75.08 美元，為最近月期貨價格自 1 月以來最低盤中水準。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 7 美分，收每桶 80.04 美元，收復盤中逾 5% 的大跌幅。此為交易最活躍的 WTI 原油期貨。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 17 美分或 0.2%，收每桶 87.45 美元。

Brent 和 WTI 原油期貨價格均收在 9 月下旬以來最低點。

12 月交割的汽油期貨價格上漲，收每加侖 2.437 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 3.497 美元。

12 月交割的天然氣價格大漲 7.5%，收每百萬 Btu 6.776 美元。

市場驅動力

在上周五收於 2 個月低點後， WTI 和 Brent 原油期貨價格均短暫出現 1 月以來未見的低點。《華爾街日報》報導，未具名代表指稱沙烏地阿拉伯和其他 OPEC 產油國正在討論增產多達 50 萬桶 / 日。此舉可舒緩與美政府之間的緊張氣氛，並在抑制俄羅斯石油產業的新舉措生效之際維持能源流動。

然而，新聞報導又澄清，沙烏地阿拉伯能源部長駁斥 OPEC + 討論增產的說法，令原油縮減跌幅。

RBC 資本市場全球大宗商品策略主管 Helima Croft 表示，現在考慮增產可能還太早了。

Croft 表示：「我們認為，近期油價下跌係因新冠確診病例增加引起的擔憂情緒所驅動，而美國聯準會 (Fed) 積極升息只會讓 OPEC 更深信 10 月做出正確決定，且他們將努力避免採取任何會在下個月會議後引發大拋售的舉動。今日盤中的大跌只會讓謹慎政策路線者更堅信，必須要更清楚 12 月 5 日後俄羅斯供應缺口的狀況才能做出政策。」歐盟將於 12 月 5 日推出第六套制裁方案以及七大工業國 (G7)價格上限計畫。

Croft 寫道，沙烏地阿拉伯強硬否認「OPEC 積極考慮增產」這一點，且暗示進一步減產並非不可能，這應會讓市場參與者暫停預測下次會議出現政策逆轉。

中國廣州繼海珠區後，白雲區 21 日也宣布封控。Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，中國可能會出現更多封控限制，從而導致需求下降，這已令近期原油價格承壓。Brent 原油價格上周回落至 90 美元以下，如果繼續下跌，可能會連續第四天下跌。「我們看到全球經濟前景黯淡，這繼續對油價構成壓力，如果利率繼續上漲，預期可能會進一步惡化。」

施耐德電氣高級商品分析師 Christin Kelley 表示，在周末一場歷史性暴風雪襲擊紐約州後，天然氣價格正在上漲。

與此同時，NOAA 發布未來 6 至 10 日天氣預報，顯示美國中部大部分地區的氣溫將高於正常水準，僅有東北部部分地區的氣溫較涼快，這可能會減少 11 月下旬的供暖需求。然而，NOAA 更新未來 3 至 4 周的天氣預報，涵蓋 12 月初至中旬，稱美國北部幾乎所有地區的氣溫都低於正常水準，這可能會再次提振供暖需求。