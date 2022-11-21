歐盟石油禁令將至 貿易商急購買俄國柴油

歐盟即將在明年 (2023) 的 2 月份實行石油禁令，如今歐洲貿易商正爭先恐後地趕在禁令實施前大量購買來自俄羅斯的柴油，來舒緩替代來源有限的情況。

隨著歐盟對俄羅斯石油禁令的生效時間逼近，西方國家也接近達成俄油價格上限，石油供應短缺可能會成為未來問題。

歐盟先前就曾宣布，將自明年 12 月 5 日起禁止俄羅斯原油進口，以切斷俄羅斯石油收益作為制裁，此外，俄羅斯原油銷售價格上限設置計劃也正醞釀。

能源分析公司 Vortexa 市場分析師 Pamela Munger 表示，從 11 月 1 日至 11 月 12 日，俄羅斯運往阿姆斯特丹、鹿特丹、安特衛普 (ARA) 存儲區的俄羅斯柴油裝載量，大增至 215,000 桶 / 日，較 10 月爆增了 126%。

Refinitiv 的數據顯示，11 月份迄今為止，由於幾乎沒有立即具有成本效益的替代品，來自俄羅斯的柴油占歐洲地區燃料進口總量高達 44%，而 10 月份此一比例為 39%。

儘管歐洲對俄羅斯燃料的依賴已從俄烏戰爭之前的 50% 以上有所下降，但俄羅斯仍然是該大陸最大的柴油供應國。

俄羅斯能源部長 Nikolai Shulginov 先前曾表示，俄羅斯將透過向亞洲供應更多石油，來應對西方盟國所實施，對俄羅斯石油的價格上限。

他說：「任何設定價格上限的行動，都將導致 (發起國) 本國市場出現赤字，並會加劇價格波動。」