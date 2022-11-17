蘋果iPhone 14 Pro/Pro Max無法在聖誕節前到貨 本季業績恐難達標

iPhone 供應鏈問題持續困擾消費者和投資人。根據美國官網資料，隨著到貨時間拉長，部分消費者可能無法趕在聖誕節前拿到 iPhone 14 Pro 或 iPhone 14 Pro Max，分析師警告，蘋果 (AAPL-US) 本季 iPhone 銷售業績恐怕很難達到預期。

蘋果官網顯示，若周三 (16 日) 在美國官網下單 iPhone 14 Pro/Pro Max，最快要等到 12 月 27 日才能到貨，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 則完全不用等待。

瑞銀 (UBS) 分析師 David Vogt 周二 (15 日) 發布報告稱，Pro 和 Pro Max 在美國的等待天數已經從上周的 7 天拉長到 34 天，比以往任何一代 iPhone 都還要長，而且從他發布報告之後，等待時間甚至進一步拉長到 41 天，在中國的等待天數也較上周增加 10 天，達到 36 天。

Vogt 警告，除非蘋果未來幾周的出貨情況有所改善，否則可能無法達到華爾街本季的 iPhone 營收預測。

Vogt 先前將本季的 iPhone 銷量預測自 8600 萬支下修至 8300 萬支，他還警告，在出貨延遲問題尚未好轉的情況下，實際銷量可能更低。

根據 Jefferies 分析師 Kyle McNealy 計算，中國封控問題將使蘋果營收每周損失約 10 億美元、每股淨利 (EPS) 減少約 0.01 美元，他並下修蘋果本季和 2023 會計年度營收和獲利預期。

華爾街普遍預估，蘋果本季 iPhone 營收將達 722 億美元，略高於一年前的 716 億美元，總營收估年增 1.5% 至 1259 億美元，EPS 估為 2.05 美元。