策略師：美股年底能否持續反彈 取決於蘋果表現

專注技術分析的研究公司 Fairlead Strategies 市場策略師 Katie Stockton 週三 (16 日) 表示，美股年終反彈的可持續性和可能性，將取決於蘋果 (AAPL-US) 的表現。

隨著美股將進入季節性表現最佳的時期，可能出現持續的釋壓性反彈 (relief rally)。Stockton 表示，主要股指的短期超買狀態重現，但我們認為將能在本週通過盤整被消化，然後在下週進一步走高。

Stockton 的信心主要來自 Stock Trader"s Almanac 的數據，該數據顯示，美股通常會在感恩節當週走高。但是，如果蘋果股價不能堅持下去，可能會破壞這些潛在收益。

這是因為蘋果目前的市值為 2.3 兆美元，分別佔標準普爾 500 指數和那斯達克 100 指數，7% 和 13% 的權重。

Stockton 指出，在短期內，蘋果表現出正向趨勢，開始有望突破 155 美元至 156 美元的阻力價位，但是此區間和下跌的 200 日移動均線相吻合，因此蘋果需要相當大的買盤才有望突破這個水準。

「有鑒於蘋果對主要指數和市場情緒的影響，股價突破阻力區間可能會促進更大的釋壓性反彈。」Stockton 說道。如果蘋果確實成功突破 156 美元，則該策略師預估下一個阻力價位會是 170 美元。

針對大盤，Stockton 正關注標準普爾 500 指數的 4,050 點區域，以確定該指數從 10 月中旬低點反彈 14% 的趨勢是否會持續下去。如果標準普爾 500 指數無法突破該水準，投資人應該為未來更多下行風險做好準備。