迪士尼計劃撙節 傳將凍結部分人事招聘和裁員

根據外媒掌握到的內部備忘錄，迪士尼 (DIS-US) 執行長 Bob Chapek 周五 (11 日) 宣布全公司範圍的成本撙節措施，例如凍結招聘，同時考慮進行裁員。

華爾街日報 (WSJ) 指出，一系列成本削減措施包含禁止非必要的商務旅行、凍結重要職位以外的招聘作業等。Chapek 向資深副總以上職位的高階主管表示，由財務長 Christine McCarthy 和總法律顧問 Horacio Gutierrez 領導的團隊將負責審查公司所有行銷、內容和行政支出。

Chapek 說，公司將尋求各種管道來節省支出，包含裁員，但沒有說明可能的裁員人數。

迪士尼本周稍早公布第 4 季獲利表現低迷，核心串流媒體服務 Disney + 的訂戶成長雖然強勁，卻未能實現獲利，且虧損幅度遠高於分析師預期，財務長 Christine McCarth 也在財報電話會議上示意將積極削減支出。

迪士尼周五收高 5% 至每股 95.01 美元，今年迄今則跌約 40%。上季獲利不如預期加上串流媒體業務虧損膨脹，導致迪士尼周三 (9 日) 股價暴跌至 2020 年 3 月以來最低。

自 2019 年推出 Disney + 以來，迪士尼串流媒體服務的全球用戶數已達 2.35 億人，包含 Hulu、ESPN + 和 Hotstar 等，豐富的影視資源幫助迪士尼在短時間內實現快速成長，且足以和 Netflix 等對手在串流媒體市場抗衡。

然而，伴隨著快速成長而來的是持續膨脹的成本，過去三年來，迪士尼的串流媒體業務虧損超過 80 億美元。Chapek 此前強調 Disney + 將從 2024 年開始獲利，本周卻一改說法，稱實現獲利目標的前提是經濟狀況沒有出現重大變化。