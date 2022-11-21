〈台股盤前〉短線漲幅過大慎防震盪 盤整過後可望續攻

台股上周大漲近 500 點，周線連 3 紅，但未能站穩半年線，美股四大指數周五同步收紅，不過聯準會鷹派言論仍影響投資人信心，上周則呈現漲跌互見，由於全球政經局勢不確性仍高，加上大盤短線漲幅已大，預期台股短期將呈現高檔震盪，待盤整過後仍有上攻機會。

盤面焦點，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 車用接單捷報，市場傳出台積電將取代三星，拿下特斯拉 (TSLA-US) 新世代全自動輔助駕駛晶片訂單，以 4/5 奈米生產，依此推算，特斯拉明年將成為台積電前七大客戶，而台積電近期在股神巴菲特、總裁魏哲家等加碼激勵下，可望續勢挑戰重回 500 元整數關卡。

今年中國雙 11 購物節銷售成長放緩，其中指標產品彩色電視在今年雙 11 銷售更呈現「量價驟減」，中國還有電商平台上的 65 吋電視價格跌破人民幣 2000 元，顯示品牌仍以去化庫存為主要目標，在採購上相對保守，市場認為，面板廠短期價格反彈幅度有限，加上即將進入傳統淡季，營運仍面臨不小壓力。

國內銀行信用卡大戰持續開打，繼先前傳出北富銀將取代國泰世華拿下美式連鎖賣場 Costco 好市多聯名卡後，玉山銀行目前雖位居國內發卡量第三寶座，但家樂福聯名卡隨統一入主後，也曾傳出將易主，因此玉山銀積極擴大布局，最新傳出將拿下星宇航空 (2646-TW) 發卡權，最快年底發卡。

另一方面，2022 亞太經濟合作會議 (APEC) 經濟領袖會議上周落幕，我國領袖代表由台積電創辦人張忠謀出任，他在泰國舉行的會後記者會上表示，今年與中國國家主席習近平、日本首相岸田文雄、美國副總統賀錦麗等人皆有互動，而總統府預計今 (21) 日上午再舉行一場記者會，邀請張忠謀分享此行成果。