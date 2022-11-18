台股翻黑沒站穩半年線 外資連2賣 三大法人賣超43.88億元

台股今 (18) 日上沖下洗，早盤一度漲逾百點，站上 14600 點及半年線，但權值股普遍回檔，僅靠台積電等零星電子股撐場，資金轉進觀光、生技等中小型股，加權指數終場翻黑下跌 30 點，收在 14504 點。三大法人合計賣超 43.88 億元，外資為連 2 賣。

台股周線連三紅，本周累計上漲 497 點。觀察法人資金動向，外資持續站在賣方，今天賣超 23.74 億元；投信則寫下連 17 買，今天買超 3.78 億元；自營商反手賣超 23.69 億元。三大法人合計賣超 43.88 億元。

權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW) 早盤最高來到 494 元，但漲幅逐漸收斂，終場漲 0.41%，收在 487 元，聯電則收平盤，南亞科、日月光投控、廣達等電子股仍獲資金點火；大立光收跌 1.5%，守住股王寶座；國巨、聯詠、欣興、友達等多檔賣壓沉重。

航運、金融族群普遍走低，貨櫃航商萬海重挫逾 3%，長榮、陽明跌逾 2%，兆豐金、第一金、元大金、中信金等也震盪走跌。不過，資金流向電信三雄，遠傳、台灣大收盤上漲逾 1%，中華電也有近 1% 漲幅。

國內戶外口罩禁令最快本月底就能解除，加上年底旅遊、聚餐、尾牙旺季來臨，市場看好觀光族群可望迎來一波消費熱潮，其中，亞洲藏壽司連日飆漲，今天更直奔漲停價 144 元，再創上櫃以來新高價，富野同步亮燈漲停，易飛網、鳳凰、六角、八方雲集、漢來美食等漲勢也相當強勁。