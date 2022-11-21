台股年底上看年線 高息ETF夯00919奪雙冠王

台股 11 月以來強彈，法人看好年底前有機會上挑年線，觀察同期間 10 檔台股高息 ETF 表現，群益台灣精選高息 (00919-TW) 奪下法人買超、績效雙冠王，且是唯一雙位數漲幅的高股息 ETF。

高股息 ETF 向來是存股族的最愛，11 月反彈之際，法人也紛紛逢低布局高息 ETF，截至上周五，00919 獲法人買超 5.02 萬張居冠，富邦特選高股息 30(00900-TW) 獲買超 2.14 萬張位列亞軍，也是唯二被法人加碼破萬張，值得留意的是，國泰永續高股息 (00878-TW) 逆勢遭賣 32.9 萬張。

若從 11 月以來漲幅來看，00919 勁揚 11.49%，富邦臺灣優質高息 (00730-TW)、00900、元大高股息 (0056-TW) 漲幅都超過 8%、凱積優選高股息 30(00915-TW) 則走升 7.38%，此五檔為波段漲幅前五強。

奪下雙冠王操盤手的群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，現階段台股已回升至半年線附近，G20 會議上，拜登總統跟習近平會晤，減緩地緣政治的風險，加上媒體報導巴菲特逢低買進台積電，亦增進台股的信心回籠，選舉行情持續增溫，預期選後行情仍將有機會延續至年底，台股有機會挑戰年線 15975.86 點。