輕裝潢改室內風格？批批板經典樣式讓輕裝潢更有質感

是不是擔心輕裝修無法做到有質感的室內空間？省去大動土木、變動格局，去除華麗裝修，大幅降低裝修預算後，擔心輕裝潢迎來平淡無奇、毫無生氣的生活環境？別擔心！科定企業最新推出 120 色環保批批板，讓您用小成本就能變化出不同風格的室內空間！

白榆木、大理石銀狐石 (圖：海洋設計提供)

砂面駝黃 (圖：觸覺設計提供)

喜愛室內空間擺設的您肯定也發現，透過技巧性的顏色搭配，就能讓室內空間有萬種風情，像是北歐風、現代風、侘寂風… 等等，環保批批板 120 色不僅是多樣色系，像是大理石、木紋、清水模、純色，或是迷幻的鏽斑色、時髦的皮革等經典樣式都有！選用多樣多彩的環保批批板，輕裝潢也能讓整體室內空間別具質感。

鏽斑秋香色、胡桃木 (圖：八目室內裝修設計提供)

暖灰清水模、灰白清水模、砂面霧藍、深色白橡木 (圖：宸名室內製作提供)

環保批批板採用食品級 PP 原料製成，不含塑化劑、甲醛等化學毒物，讓您長期居住或整日待在室內空間都不需要擔心，選用環保批批板就是健康又安心。環保批批板不但可貼合在牆面、天花板、櫃面、桌面等等，想的到的輕裝潢都可以運用，且日常無需特別維護。

環保批批板是台灣 MIT 健康建材品牌科定企業 (6655-TW) 的革命性新品，通過防刮耐磨、耐酸鹼、耐污性、防焰等 SGS 合格檢驗，面板殘留輕微髒污只需用清水擰乾後的抹布直接擦拭即可。環保批批板好維護外，亦提供百款顏色與經典樣式任選，價格經濟、材質健康環保，是您輕裝潢質感提升的最佳建材。

環保批批板樣板色系 (圖：科定企業提供)



【科定企業簡介】

科定企業為環保健康建材商，自產自銷 MIT 品牌，榮獲台灣精品獎肯定，環保無毒建材銷售至國內外的室內裝修空間、飯店、公設建案等，為國際產業的領導品牌。

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