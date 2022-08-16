科定企業提供設計學院菁英獎學金培育青年 實踐社會回饋

環保健康建材的龍頭企業－科定 (6655-TW) 近年獲利甚好，從木製建材延伸至無毒 PP、定製櫃市場，不斷擴大事業版圖，而在企業成長之餘，科定不忘善盡企業社會責任，秉持「公司賺錢、與員工分享、行善天下！」的理念，今年更設立設計學院菁英獎學金，一年提供一百萬獎勵金，扶攜青年學子，加入青年回嘉探索營，幫助新世代尋找職涯方向。

科定企業設計學院菁英獎學金 施辦學校 (圖：科定企業提供)

科定企業長期重視產業發展與社會回饋，為鼓勵全國各院校品學兼優的學生，今年特別設立設計學院菁英獎學金，盼能培養更多優秀人才，每學期提供各校３名大三以上成績優秀的學生一萬元獎金以茲勉勵，預計一年將有一百萬元的獎勵金培育練就優秀學子，科定企業期望在栽培未來的社會棟樑上，能盡企業棉薄之力，打造更美好的社會。

有青回嘉 夢想職達活動，參訪科定企業。(圖：嘉義縣政府勞青處提供)

除了善心助學外，科定企業更落實培育青年、回饋社會之舉，加入有青回嘉 夢想職達活動，協助青年探索職涯，8/10(三) 帶領學子們到科定嘉義生產總部進行參訪，了解環保健康建材產業趨勢與發展、企業組織與文化介紹，透過實際接觸，預先見習職場，奠定青年與業界接軌的基礎，幫助即將就業的新鮮人、29 歲以下的待業青年，找到職涯方向並有效發揮所長與專業。

科定企業深究於環保健康建材的生產與運用，持續創新研發符合消費者需求的產品、落實環保理念。一向視人才為重要的資產的科定，不僅重視員工的發展，在追求永續經營與獲利同時，本著「行善天下」的精神，培育勤奮向上的學子、探索職涯方向，科定期望藉由企業的力量，拋磚引玉，為社會貢獻一己之力。歡迎加入科定企業，一同共創新未來。

科定徵才資訊：

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