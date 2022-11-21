〈焦點股〉中國管控鬆綁+春節寒假效應 遊戲股提前開趴

中國官方上周鬆綁對遊戲產業的管控，批准 70 款遊戲版號，囊括騰訊、網易等大廠，提振市場信心，加上明年寒假加春節約有近 1 個月假期，台股遊戲族群今 (21) 日持續吸引買盤進駐，辣椒 (4946-TW)、華義 (3086-TW)、昱泉 (6169-TW) 等攻上漲停板，傳奇 (4994-TW)、網龍 (3083-TW)、智崴 (5263-TW) 也表現強勢。

中國國家新聞出版署先前停止遊戲版號授權且更加嚴格審查，確保遊戲內容是否符合兒童保護標準，不過，騰訊、網易等大型科技公司多款遊戲已於上周順利審批過關，外媒認為，這意味著中國對遊戲產業的打壓力道開始放緩。

在中國政策利多的激勵下，遊戲股上周五已獲法人青睞，加上即將進入農曆春節、寒假旺季，可望繼續帶動遊戲廠營運升溫。

辣椒今天股價開高走高，直奔漲停價 51.4 元，華義及昱泉同步觸及漲停，但隨後漲停打開，網龍、傳奇、歐買尬、智崴同樣表現不俗，而智冠、鈊象開高後隨即湧現賣壓，雙雙拉回平盤附近整理。

鈊象 10 月營收 10.42 億元，再創新高，月增 3.93%、年增 2.05%；前 10 月累計營收 98.23 億元，年增 3.63%，累計稅前盈餘 55.34 億元，年增 15.5%，每股稅前盈餘達 39.28 元。鈊象指出，目前美國第二授權平台及新的授權平台已如期推出，可望逐步貢獻營收。

智冠 10 月營收 5.26 億元，月減 18%、年增 2.79%，主要因為 9 月有多款大型遊戲行銷專案挹注，前 10 月累計營收 49.71 億元，年減 12.08%。