科定新品效益強 看好下半年裝潢需求成長

裝潢建材廠科定 (6655-TW) 迎下半年市場旺季，與日商合作開發 PP 膜櫥櫃板 (櫃內板) 在台發揮銷售效益，加上亞洲地區解封需求，預估全年營收將再向上成長超過 1 成，市場預估，獲利成長幅度將超越營收。

科定在原有塗裝板產品線之外，與大日本印刷合作，開發 PP 膜櫥櫃板 (櫃內板) ，去年第二季起在台銷售，也是從木製建材延伸至無毒 PP 建材領域，從室內裝潢裝飾面材擴大到櫥櫃板材，科定看好未來櫥櫃市場前景，搶攻百億元市場規模商機。

科定與日商合作，並非取代本身即有產品的櫃內板，而是開拓新市場，為科定帶來新增業績。

科定主管指出，櫃內板銷售除有取代市場原使用 PVC、美耐板的效果，並能與原生產、銷售的塗裝板形成相互帶動效果，科定櫃內板產品款式一再擴充，預計 8 月將再擴大到 120 款，今年底將達 200 款。

科定產品在中國大陸市場銷售比重原占超過 50% ，但今年以來受到中國大陸地區嚴格防疫封控影響而下滑，不過受惠台灣裝潢市場成績穩定，彌補中國市場缺口，今年前 5 月營收 8.55 億元，年增 5.75%。

科定主管指出，今年上半年台灣住宅裝潢需求因防疫因素，表現並不突出，但是商業空間裝潢需求卻大幅成長，加上新舊產品市場需求提升，推升單月營收走強；第三、四季是裝潢市場需求旺季，全年科定營收不看淡。

科定海外市場營收占比約 8%，目前營運策略在提供環保、無毒裝潢建材為主軸，計畫大舉開拓東南亞市場，在各國陸續解封之後，科定派赴包括菲律賓、印尼、印度各國據點的人員 6 月起陸續到位，中國市場則維持約 50 個營運據點。