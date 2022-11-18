福特汽車：南非政府應在6個月內提出電動車發展方案

福特汽車 (F-US) 非洲負責人表示，南非政府必須在 6 個月內提出明確的電動車 (EV) 政策，才能拯救其汽車業。

南非汽車工業占其國內生產總值 (GDP) 的 5%，提供超過 10 萬個工作崗位，四分之三的汽車都出口，其中大部分銷往歐洲。

但由於英國計畫從 2030 年開始禁止銷售汽油和柴油新車，歐盟決定在 2035 年禁止銷售新的汽油和柴油車，如果南非政府沒有制訂電動車方案，當地工業可能會失去數千個工作崗位和數十億美元的收入。

非洲福特汽車希爾 (Neale Hill) 表示，「我們真的迫切地需要在接下來的 6 個月內確定政策。」

南非貿易和工業部尚未提出電動車政策的時間表，但在 8 月時指出，「政府正在尋找解決電動車問題的方式和作法，以應對該國的經濟和環境問題。」

南非政府於 2018 年發布汽車總體規劃，以幫助本地製造商達到全球產量的 1%，將本土材料的使用率從 39% 提高到 60%，並提高就業率等目標。但並未提出任何有關電動車的政策。

總部位於美國密西根州的福特汽車在 3 月將其電動車支出提高到 500 億美元，以期到 2026 年趕上德國福斯汽車和產業領導者特斯拉 (TSLA-US) 。

希爾說，一家汽車製造商需要大約 4 年的時間才能將投資決定轉化為工廠的實際運作，並補充說全球汽車公司都在做出此類決定，而南非始終缺席，「我擔心南非政府在這方面的拖延和冷漠，最終會讓我們失去在談判桌上的席位。」