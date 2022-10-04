Maverick皮卡帶頭熱賣 福特汽車第3季銷量成長

根據周二 (4 日) 公布的銷售數據，福特汽車 (F-US) 經歷過前幾個月的供應鏈和交車問題後，第 3 季銷售出現成長。

該公司報告，從 7 月到 9 月，總銷量同比成長 16% 至 46 萬 4674 輛，卡車銷量成長 4%，SUV 銷量增加 33%。

福特美國銷售分析師默克爾 (Erich Merkle) 表示，這種趨勢反映出一個事實，即福特有很多運輸中的車輛，而這些卡車和 SUV 在 7 月和 8 月就進入了經銷商，「接下來就是交接問題。」「客戶正在等待。我們正在盡一切所能盡快交車。」

相較之下，通用汽車 (GM-US) 在 7 月至 9 月當季的銷量成長 24% 至 55 萬 5580 輛，以應對可用零件和強勁的消費者需求。Stellantis (STLA-US) 第 3 季銷量下降 6% 至 38 萬 5665 輛。同期豐田汽車銷量下降 7.1% 至 52 萬 6017 輛。

福特汽車表示，由於卡車上的福特藍色橢圓形徽章以及一些鍍鉻裝飾零件的出貨延誤，導致 9 月交車受到影響。這些挑戰使過去三個月 F 系列皮卡的銷量下降 2.8% 至 16 萬 7962 輛。Ranger 銷量下降 13.1% 至 12453 輛。

然而，光是第 3 季，小型 Maverick 皮卡的銷量就從 506 輛飆升至 13049 輛。2023 年款已停止接受訂車，2024 年款尚未開放預訂。

超過 80% 的 Maverick 客戶是卡車首購族。此外，62% 的 Maverick 買家是福特的新客戶，其中超過三分之一的人選擇了混合動力款。