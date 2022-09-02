福特汽車8月美國新車銷售趨緩 符合預期

福特汽車 (F-US) 周五 (2 日) 表示，該公司上個月美國銷售額較上年同期成長兩位數，但較前月下降約 4%，因為該公司和汽車業繼續面臨重大的供應鏈問題。

這家底特律汽車製造商報告，8 月在美新車銷量為 15 萬 8088 輛，較 2021 年 8 月成長 27%，因當時生產受到半導體晶片短缺的嚴重影響。與 7 月相比，8 月銷售額下降 3.6%，其中 F 系列皮卡下降 8%。

不過，這些銷售額符合分析師預期。該公司表示，其福特品牌連續第二個月成為美國最暢銷品牌。

截至 8 月，福特高利潤的 F 系列皮卡銷量較去年同期下降 10.7%。截至 8 月 31 日，該公司已售出 6842 輛全電動 F-150 Lightning 皮卡，其中包括上月的 2373 輛。

福特銷售、分銷和卡車副總裁佛里克 (Andrew Frick) 在新聞稿中表示，「F 系列是 8 月美國最暢銷的卡車、最暢銷的混合動力卡車，而 F-150 Lightning 是最暢銷的電動卡車。福特的整體電動車產品組合在 7 月擴大了 4 倍，同時以超過 60% 的速度征服了競爭對手。」

截至 8 月，福特 2022 年來的電動車銷量總計超過 36500 輛。其中包括 8 月約 5900 輛的銷量，較上月下降 23%，但較去年同期成長 300% 以上。

截至 8 月，包括豪華品牌林肯在內的所有福特汽車年初至今銷量總計超過 120 萬輛，較去年同期下降 0.2%。上月底，該汽車製造商在美國的汽車庫存量約為 25.9 萬輛，高於 7 月的 24.5 萬輛。