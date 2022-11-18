〈美股早盤〉投資人消化Fed官員鷹派言論 美股主要指數開高

投資人消化美國聯準會（Fed）官員鷹派言論，美股主要指數周五（18 日）開高，其中道瓊工業指數漲逾 120 點。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 120 點或近 0.4%，那斯達克綜合指漲逾 50 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲 0.7%。

美股盤前標普 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨分別上漲 0.9% 與 1%，此前 Fed「鷹王」布拉德（James Bullard）發表強硬言論，稱要控制通膨利率至少需要升至 5% 以上，嚇壞美股全面走跌，美債殖利率、美元走高。此外，布拉德言論一出後，也讓市場上調對終點利率的預期。

外媒認為，布拉德只是最新一位警告市場別認為 Fed 可能轉鴿的官員，儘管先前報告顯示美國上月通膨降溫，但 Fed 仍需進一步收緊貨幣政策，以抑制物價壓力。

與此同時，部分投資人表示，鷹派言論不一定意味著終點利率最終將升逾先前預期，有可能只是在淡化投資人情緒。

不過市場對利率持續上升恐創傷經濟成長的擔憂逐漸加劇，美國公債殖利率正處在 40 年來最嚴重的倒掛狀態，經濟衰退警鈴大作。而對經濟成長敏感的銅價和油價本周可能下跌，主因是市場憂心需求前景惡化。

周五 2.1 兆美元的選擇權到期之前，美股的交易量正在打破記錄。這個被稱為「OpEx」的月度事件以引發波動而著稱，因為交易員和交易商會在這個日子集體重新衡量其大額曝險。本周標普 500 指數已兩次短暫突破 4,000 點水準，而在今日展期的合約中，該位置的未平倉合約的持倉量最高。

截至台北時間周五（18 日）22 時許：

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

京東 (JD-US) 早盤下跌 2.33%，至每股 56.18 美元

中國電商京東上季業績超預期，主因是中國新冠疫情的風控措施讓更多消費者轉往線上購物，推動京東上季業績大幅成長。

京東營收年增 11.4% 至人民幣 2,435 億元（以下單位皆同），遠超華爾街分析師預期的 2,431 億元；第三季經營利益年增 234.6% 至 87 億元，去年同期為 38 億元。該公司第三季歸屬普通股股東淨利報 60 億元，去年同期為虧損 28 億元；第三季經調整後每股美國存託憑證（ADS）報 6.27 元，遠超市場預期的 4.46 元。

Gap(GPS-US) 早盤上漲 8.89%，至每股 13.87 美元

品牌服飾商 Gap 上季出乎華爾街分析師意外恢復獲利能力，營收表現也優於預期，激勵美股盤前股價大漲逾 5%。財報顯示，Gap 上季營收年增 2% 至 40.4 億美元，稀釋後每股獲利年增 163% 至 0.71 美元，均優於分析師預估的 38.2 億美元和 0 美元。

應材 (AMAT-US) 早盤上漲 2.28%，至每股 106.83 美元

美國半導體設備商應用材料 (Applied Material) 公布強勁第四季營收和獲利，對本季 (2023 會計年度第一季) 的預測也打敗市場預期，看好供應鏈瓶頸好轉有助抵銷經濟低迷的打擊，盤前股價上漲逾 4%。

應材上季營收年增 10% 至 67.5 億美元，經調整後每股獲利報 2.03 美元，雙雙優於分析師預估的 64.5 億和 1.73 美元。該公司預估，本季營收介於 63 億至 71 億美元之間，每股獲利介在 1.75 至 2.11 美元區間，分析師的預估分別為 63.4 億和 1.77 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月成屋銷售年化總數預期 438 萬戶，前值 471 萬戶

美國 10 月成屋銷售年化月率預期 - 7.3%，前值 - 1.5%

華爾街分析：

Abrdn 投資管理公司投資總監 James Athey 表示，Fed 依然保持鷹派姿態，措詞強硬且繼續升息對抗通膨，不過這並不意味著終點利率一定高於市場一兩周前的預期，可能只是試圖在淡化投資人情緒。

美銀分析師表示，由於 Fed 可能只在 6、7 月調整政策，升息和公司業績可能對股市構成不利影響。儘管美國上月通膨出現放緩跡象，上周流入股票基金的資金激增，但熊市的反彈有相當大一部份已經結束。