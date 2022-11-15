傳京東旗下京東科技再爭取年底獲准香港IPO 料規模有所縮小

路透周二（15 日）援引三名知情人士消息報導，中國電商京東（JD.Com） 旗下金融科技公司京東科技（JD Tech）正爭取年底獲中國監管機構批准，推進在香港的首次公開發行（IPO）計畫。京東科技今年初曾爭取中國監管部門放行，但當時未能成功獲批，IPO 計畫便以失敗告終。

知情人士表示，京東科技的 IPO 規模尚未決定，可能低於先前 20 億美元的目標，因為全球對新股發行的需求仍然疲弱。倘若上市獲得批准，上市時間也仍不清楚，一切都取決於市場情況。

報導指出，京東科技的 IPO 將成為兩年前中國開始全面監管整頓以來，中企在香港上市規模數一數二大的企業之一。中國先前加強對中國大陸以外的融資審查是其監管整頓的一部份。

京東科技重啟 IPO 計畫之際，中國近幾個月在打擊科技公司方面的立場有所軟化，因為當局試圖提振受新冠疫情重創的經濟。

根據 Refinitiv 數據，截至今年為止，香港的 IPO 和二次上市交易規模約為 103 億美元，略高於去年同期的 377 億美元交易規模的四分之一。另名知情人士稱，自 10 月中旬以來，各銀行已重啟發行工作。

截稿前，京東對此並未回應置評請求。京東 (JD-US) 美股盤前上漲 8.10%，每股暫報 54.97 美元；京東 (9618-HK) 港股周二收漲 8.27%，每股報 217.40 港元。

京東科技作為一家在中國國內註冊的公司，需要獲得中國證監會（CSRC）的批准才能在海外上市，其中包括在香港掛牌。根據中國證監會網站顯示，京東科技曾在今年 1 月底首次向證監會提出申請，盼能在境外上市。

有知情人士稱，證監會的國際部（此類境外上市的主要監管機構）近期再次審查京東科技的申請，並與其他相關監管機構接觸，徵求他們對其業務意見。

對此，中國證監會並未立即回應置評請求。先前有消息人士透露，京東科技在 2017 年年終被分拆成一個獨立部門，該公司已任命多家銀行負責 IPO，但由於未能獲得監管機構批准，因此上市進展放緩。