多家亞洲避險基金Q3增持拼多多 減持京東

多家亞洲避險基金最新提交給監管機構的文件顯示，他們在第三季大量買入中國電商巨擘拼多多股份，同時減持其競爭對手京東的股份。

市場認為，這些避險基金的轉變似乎是因為拼多多擴展全球版圖和其廉價產品策略，相對於只有中國業務的京東來看優勢大得多。拼多多今年 9 月在美國推出其首個海外購物網站。

數據顯示，高瓴資本集團旗下投資管理公司 HHLR Advisers 上季持有拼多多的股票數量增加 43%，同時出售 25% 的京東在美上市的美國存託憑證（ADR）。

同樣的，管理近 200 億美元資產的景林資產管理公司（Greenwoods Asset Management）買入多達 120 萬股拼多多股票，讓拼多多成為該公司第三季末在美上市的第二大股票，價值逾 2 億美元。與此同時，景林還減持 110 萬股京東股票。

除此之外，新加坡的風和基金管理公司（FengHe Fund Management）和 Aspex Management 在第三季也執行買進拼多多賣出京東股票的操作，而香港的 WT Asset Management 買入逾 80 萬股拼多多股票，增持逾兩倍，該公司管理約 40 億美元資產。

儘管由於美中關係緊張和審計糾紛，中國科技股整體面臨沉重賣壓，但拼多多的全球雄心壯志讓投資人歡欣鼓舞。

截稿前，拼多多 ADR(PDD-US) 盤前下跌 1.31%，每股暫報 70.04 美元；京東 ADR(JD-US) 下跌 0.17%，每股暫報 54.39 美元。

除亞洲避險基金紛紛增持拼多多外，全球最大避險基金橋水、英國避險基金 Baillie Gifford 也在第三季增持拼多多。

專家看法

華興證券（China Renaissance Securities）分析師 Andy Maynard 表示，拼多多很長一段時間以來一直都受到青睞，即便是其在第三季的低迷時期。Maynard 指出，拼多多雖然商品廉價，但該公司替在岸成長目標提供一些防禦性手段，擁有擴張全球版圖和獲利多元化的策略。

至於京東，分析師表示，該公司是一個純粹國內公司，與中國市場整體趨勢相關性更高。此外，分析師還說，投資人可能正將持有的京東 ADR 轉移到香港上市的公司，以避險京東在美下市的風險。

其他類股

除了電商板塊外，中國線上房產經紀公司貝殼找房（KE Holdings）(2423-HK)(BEKE-US) 在第三季繼續成為熱門標的，高瓴旗下 HHLR 在第二季增持 78% 貝殼找房股票後，第三季再度增持 20%。

管理逾 100 億美元資產的天泉投資（Springs Capital）表示，第三季將貝殼找房持股部位增加兩倍。

13F 文件披露截至第三季（9/30）投資人在美國上市股票的持股情況，讓市場得以一窺最新的投資趨勢。