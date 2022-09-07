2022中國民企500強揭曉！京東首度登頂 華為研發支出第一

2022 中國民營企業 500 強揭曉！京東 (09618-HK) 首度勇奪第一，華為研發支出摘冠，萬科 (000002-CN) 則繳納最多稅額。

中國證券報報導，全國工商聯周三（7 日）發布「2022 年中國民營企業 500 強」榜單，前三名分別為京東、阿里巴巴 (09988-HK) 、恒力集團。其中京東以營收人民幣（下同）9,515.92 億元首度摘冠，且連續第二年位居服務業民營企業 100 強榜首。

民營企業 500 強去年營收總額為 38.32 兆元，成長 9.13%；稅後淨利為 1.73 兆元，下降 12.28%。入圍門檻達到 263.67 億元（營收），較上年增加 28.66 億元。

榜單顯示，華為投資控股以 1,427 億元的研發投入，穩坐冠軍寶座。在民營企業 500 強中，研發強度超過 3% 的企業，有 80 家，超過 10% 的企業，佔六家。

數據顯示，民營企業 500 強納稅總額達 1.37 兆元，占全國稅收總額的比率為 7.91%。納稅額超過 500 億元的企業，共三家，分別是萬科（754.01 億元）、華為投資控股（672.00 億元）、碧桂園（617.70 億元）(02007-HK) 。

民營企業 500 強就業總數為 1,094.15 萬人，占全國就業人員的比重為 1.47%。其中，京東就業人員達 38.54 萬人，連續第二年稱霸。

全國工商聯自 2010 年開始發布「中國民營企業 500 強」榜單，為中國最權威、最全面呈現民營企業發展情況的榜單。2022 年榜單以 2021 年企業營收為依據。