輝瑞與BioNTech聯合研發的升級版疫苗 對新冠變種病毒有更強反應

輝瑞 (PFE-US) 及其德國合作夥伴 BioNTech SE (BNTX-US) 周五 (18 日) 表示，與原始新冠疫苗相比，它們為 Omicron 量身訂製的疫苗針對新興亞變體 BQ.1.1 在老年人中產生更高的病毒中和抗體。

根據線上檔案 bioRxiv 發布的數據，在接種 Omicron 疫苗的 55 歲以上老年人中，針對該變異體的抗體水平上升近 9 倍，而在接種原始疫苗的參與者中，抗體水平增加大約 2 倍。

該變體和相關的 BQ.1 在美國越來越盛行，預計歐洲的病例也將在冬季增加。

這類變異病毒包含基因突變，使免疫系統更難辨識和中和病毒，從而使之前已有免疫力的人更容易感染。

截至 11 月 12 日，BQ.1.1 變體與 BA.5 Omicron 亞變體密切相關，估計約占美國 COVID-19 病例的 24.1%。

BA.5 變體仍然是最普遍的，估計占美國所有病例的 29.7%。

兩家公司最近發布的數據顯示，它們的 Omicron 訂製疫苗在一個月後針對 BA.4/5 亞變體產生了比原始疫苗更強的抗體反應。

輝瑞和 BioNTech 表示，二價疫苗還產生針對更新後 Omicron 亞變體的免疫反應，包括 BA.4.6、BA.2.75.2 和 XBB.1。

根據臨床前研究的數據，輝瑞和競爭對手莫德納 (Moderna Inc)(MRNA-US) 生產的 Omicron 訂製疫苗已在美國獲准用於成人和 5 歲以上兒童。