景氣底部漸露端倪 10月全球面板廠稼動率回升至65%

全球面板廠整體稼動率（產能利用率）10 月回升至約 65%，中國液晶面板廠平均稼動率也升至 70.6%，且多尺寸價格走穩或上揚，面板業景氣底部似乎漸露端倪。

《科創板日報》報導，CINNO Research 周五（18 日）發布的面板廠投產調查數據顯示，10 月中國液晶面板廠平均稼動率為 70.6%，較 9 月提高 2.2 個百分點。同期全球面板廠整體稼動率回升至 65% 左右，該機構預估 11 月有望進一步上升約 5 個百分點，預估第 4 季全球 TFT-LCD 面板產線稼動率控制在 70% 以下。

此前需求持續不振，LCD 面板供應只能維持低稼動。不過，廣發證券周五在報告中指出，面板廠商稼動率已降至金融危機以來歷史低點，面板庫存有望回歸正常水準。

面板價格也報佳音。數據顯示，11 月上旬，除了 15.6 吋 ValueIPS 筆電面板外，其餘尺寸面板價格均走穩或上漲。

電視面板方面，32/43/55/65 吋面板均價，與前期相比均上漲 1 美元，延續上漲趨勢；顯示器面板方面，21.5-27 吋的 IPS 或 TN 面板均價持平走穩；筆電面板方面，僅 15.6 吋 ValueIPS 面板價格下跌 0.2 美金，其餘尺寸持平。

展望未來，下半年是消費電子傳統旺季，海外「黑色星期五」、中國「雙 11」、世界盃足球賽等觀賽需求、春節備貨、終端品牌新品發布，均為需求回暖帶來潛在動能。

世界盃即將在 11 月 21 日揭幕。中信證券表示，世界盃賽事往往能提振「黑色家電」銷售。以 2018 年俄羅斯世界盃為例，開賽前一周（2018.6.04-2018.6.10）中國彩電線下銷量較一年前激增 61.3%，銷售額暴增 90.8%。

與此同時，電視機零售價跌至低點，也催動用戶升級至更大尺寸的電視。

中信證券說，短期來看，本季備貨與稼動調降，有望拉動庫存水準趨於健康，供需逐步趨於平衡，價格可望走穩。中長期而言，預估大尺寸面板趨勢不改，未來價格有望趨於穩定，並隨季節性變化小幅波動。