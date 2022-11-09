外資續加碼晶圓代工、面板雙虎逾10萬張 提款金融股

台股今 (9) 日在半導體衝鋒下，強勢走高收今日最高 13638 點，大漲 291.05 點或 2.18%，其中外資期現貨同步做多，持續敲進晶圓代工大廠台積電、聯電與力積電共 8.6 萬張，並加碼面板雙虎 4.3 萬張；並持續撤出金融股。

三大法人今日合計買超 230.55 億元，外資買超 241.27 億元、投信也買超 11.96 億元、自營商則賣超 22.68 億元。期貨方面，外資淨多單增至 9006 口。

觀察外資操作，買超集中電子權值股，聯電 6.2 萬張居冠、台積電 1.4 萬張、力積電 9799 張，面板雙虎群創 3.5 萬張、友達 7821 張，欣興與日月光各逾萬張，華邦電也受到青睞。

外資也敲進新光金 1.1 萬張、永豐金 8531 張；傳產股包括華新 9310 張、中鋼 7894 張。ETF 也加碼元大台灣 50 反 1 約 4.1 萬張、元大台灣 50 約 1.1 萬張。

外資賣超方面，賣超中信金 1.4 萬張最多，其次為臺企銀 1.2 萬張、玉山金 1. 萬張，其他個股包括陽明 5430 張、元晶、威盛、東暘、台泥、元太等；同步調節多檔 ETF 持股，元大滬深 300 正 2 近 1.2 萬張、富邦上証正 2 近 5000 張，以及期街口布蘭特正 2、富邦越南、國泰永續高股息、富邦恒生國企正 2 等。

投信買超同樣集中在電子股，包括欣興、技嘉、南電、景碩、聯發科、台積電、矽創等，另外加碼長榮、華新、智伸科等。賣超標的前十名分別為元晶、元太、漢翔、東陽、中興電、臻鼎 - KY、群創、友達、世紀鋼、安集。