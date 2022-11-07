需求回升 11月上旬電視面板全尺寸上漲1美元

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (7) 日公布 11 月上旬面板報價統計結果，電視面板在需求小幅回升下，11 月延續 10 月漲勢，上旬各尺寸平均小漲 1 美元，預期全月漲幅可望達 2 美元，至於 IT 面板方面，雖然上旬價格持平上月，但在需求疲軟下，預期全月價格仍將呈現下跌。

電視面板價格在 10 月時已成功擺脫連五季跌勢，11 月上旬各尺寸 Open-Cell 價格延續漲勢，均上漲 1 美元，32、43、55、65 吋報價分別落在 28、49、82、108 美元。

集邦研究副總范博毓表示，觀察中國品牌客戶需求仍在，加上面板廠積極拉高價格水準，目前預期 11 月漲勢可望延續，估 32-65 吋全尺寸電視面板全月漲幅將落在 2 美元，75 吋以上大尺寸也可望止跌，持平上月。

不過范博毓指出，由於需求回溫，面板廠近期又有計畫上調稼動率，在稼動率回升下恐怕又會使面板價格受到壓抑，將是未來幾個月關注重點。

IT 面板方面，范博毓說，需求依舊疲弱，但面板廠持續透過減產、控制產出，對近期面板價格跌幅收斂有助益，11 月上旬除 15.6 吋筆電面板小跌 0.2 美元外，其餘尺寸報價均持平上月底。

展望 11 月全月，范博毓表示，目前預計 21.5 吋以下的小尺寸顯示器面板將全面止跌，23.8、27 吋等主流尺寸則預計下跌 0.5 美元，筆電面板方面，預估除 11.6 吋持平外，14/15.6 吋 HD TN 面板預計下跌 0.1 美元，14/15.6 吋 FHD IPS 面板則預計下跌 0.6 美元。