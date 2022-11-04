專家：明年金價走勢將上揚 有望漲至1,700美元

凱投宏觀 (Capital Economics) 在最新展望報告中表示，儘管近期金價因美聯準會 (Fed) 的鷹派立場而下跌，但明年金價將會上揚。

凱投宏觀大宗商品經濟學家 Edward Gardner 表示，預測到 2023 年底，金價和銀價將從目前的每盎司 1,630 美元和 18 美元，上漲至每盎司 1,700 美元和 19.5 美元。

在 Fed 於第四度升息 3 碼 (75 個基點) 後，發出的訊息令市場感到困惑。鮑爾在講話中表示，最終利率將高於預期，任何關於暫停升息的言論都「為時過早」。然而，他並不排斥改變政策，聲稱 Fed 將考慮其政策對更廣泛經濟的影響。

對此，凱投宏觀認為，Fed 的鷹派立場不會維持太久。Gardner 說：「在鮑爾發表鷹派言論後，黃金和白銀價格下跌。但我們認為利率的升幅不會如市場所預期的多，明年黃金和白銀價格應該會上漲。此外，在 Fed 上調 75 個基點後，黃金和白銀價格最初上漲，顯示出投資人的判斷是鴿派的決定。」

另外，美元強勢對金價造成衝擊，但美元的升勢有望在明年觸頂並開始下滑，因而有助於金價反彈。「美元走強使得在美國以外購買以美元計價的黃金和白銀變得更加昂貴。但是，如果全球經濟增長持續放緩，那麼風險偏好的改變將導致美元走軟，將有助金價。」Gardner 說道。

默克投資公司 (Merk) 總裁兼投資長 Axel Merk 先前也表示，隨著市場對利率的預期持續變動，在可預見的未來，金價走勢將持續波動。然而，長期來看，黃金仍具有保護投資組合且保值的作用。