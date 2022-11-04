專家：明年金價走勢將上揚 有望漲至1,700美元

專家：明年金價走勢將上揚 有望漲至1,700美元(圖片：AFP)
專家：明年金價走勢將上揚 有望漲至1,700美元(圖片：AFP)

凱投宏觀 (Capital Economics) 在最新展望報告中表示，儘管近期金價因美聯準會 (Fed) 的鷹派立場而下跌，但明年金價將會上揚。

凱投宏觀大宗商品經濟學家 Edward Gardner 表示，預測到 2023 年底，金價和銀價將從目前的每盎司 1,630 美元和 18 美元，上漲至每盎司 1,700 美元和 19.5 美元。

在 Fed 於第四度升息 3 碼 (75 個基點) 後，發出的訊息令市場感到困惑。鮑爾在講話中表示，最終利率將高於預期，任何關於暫停升息的言論都「為時過早」。然而，他並不排斥改變政策，聲稱 Fed 將考慮其政策對更廣泛經濟的影響。

對此，凱投宏觀認為，Fed 的鷹派立場不會維持太久。Gardner 說：「在鮑爾發表鷹派言論後，黃金白銀價格下跌。但我們認為利率的升幅不會如市場所預期的多，明年黃金白銀價格應該會上漲。此外，在 Fed 上調 75 個基點後，黃金白銀價格最初上漲，顯示出投資人的判斷是鴿派的決定。」

另外，美元強勢對金價造成衝擊，但美元的升勢有望在明年觸頂並開始下滑，因而有助於金價反彈。「美元走強使得在美國以外購買以美元計價的黃金白銀變得更加昂貴。但是，如果全球經濟增長持續放緩，那麼風險偏好的改變將導致美元走軟，將有助金價。」Gardner 說道。

默克投資公司 (Merk) 總裁兼投資長 Axel Merk 先前也表示，隨著市場對利率的預期持續變動，在可預見的未來，金價走勢將持續波動。然而，長期來看，黃金仍具有保護投資組合且保值的作用。

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