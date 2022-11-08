專家：投資需求降溫 金價漲幅受限

道明證券 (TD Securities) 商品策略主管 Bart Meleky 表示，近期金價上漲，主要受美元回落影響，但是，現在就說金價的跌勢已經完結，為時過早，理由是聯準會 (Fed) 升息週期尚未結束，且黃金投資需求仍降溫。

Meleky 表示，道明證券目前預計未來幾個月黃金將跌至 1,600 美元以下，因為該行認為 Fed 的利率終點將達到 5.5%，而不是先前預期的低於 5%。

Meleky 指出，在升息以及經濟放緩的情況下，實質利率將會上揚，新興國家央行恐怕難像第三季時一樣大量買入黃金，因為持有黃金的機會成本太高，金價也因此失去一大支撐。

道明證券資深商品策略師 Daniel Ghali 也指出，黃金 ETF 持倉續減，同時，黃金期貨投機部位縮減等因素，仍是限制金價上漲一大阻力。

默克投資公司 (Merk) 總裁兼投資長 Axel Merk 先前表示，隨著市場對利率的預期持續變動，在可預見的未來，金價走勢將持續波動。

不過，凱投宏觀大宗商品經濟學家 Edward Gardner 表示，明年金價將會上揚，預測到 2023 年底，金價和銀價將從目前的每盎司 1,630 美元和 18 美元，上漲至每盎司 1,700 美元和 19.5 美元。

此外，Gardner 認為，美元升勢有望在明年觸頂，並開始回落，因而有助於金價反彈。「如果全球經濟增長持續放緩，那麼風險偏好的改變將導致美元走軟，將有助金價。」Gardner 說道。