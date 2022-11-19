〈貴金屬盤後〉Fed嘹亮鷹聲帶動美元反彈 金價周線收黑

〈貴金屬盤後〉Fed嘹亮鷹聲帶動美元反彈 金價周線收黑 (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉Fed嘹亮鷹聲帶動美元反彈 金價周線收黑 (圖:AFP)

受到前一日聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 的發言影響，黃金期貨周五 (18 日) 收低，本周周線也收黑。這位鷹派官員表示美國聯準會 (Fed) 必須繼續升息以壓制通膨，終點利率最高可能達到 7%，帶動美元反彈。

  • 12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 8.60 美元或 0.2%，報每盎司 1754.40 美元。
  • 黃金期貨本周共下跌 0.9%。

黃金本周周線雖然收黑，但大致守住過去兩周以來的漲幅，分析師認為，這可能代表黃金終於要突破今年來大半時間的下跌趨勢。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 表示，即使 Fed 官員明白表示一連串升息還不到轉向的時刻，黃金仍將展現令人驚豔的韌性。

布拉德周四表示，為了引導通膨下滑，Fed 利率最少需要升到 5%，最高可能達到 7%，這番話嚇壞股市和債市。

明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 同日也說，希望確保通膨已經停止爬升，他才會支持停止升息。

ICE 美元指數周五上漲 0.3% 至 106.97，10 年期美債殖利率攀升至 3.817%，2 年期美債殖利率也上揚至 4.497%。

FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 說，黃金在周五早盤曾因美元回軟而稍稍展露光芒，稍稍收復前一日的失土，加上通膨趨緩的跡象，減輕繼續大幅升息的壓力。

他表示，未來一周，黃金仍可能從美元走軟和美債殖利率回落中獲得力量，觀察重點將落在多名 Fed 官員談話，以及 11 月會議紀錄上。

Comex 金屬商品交易 
  • 12 月交割的白銀期貨上漲 2 美分或 0.1%，報每盎司 20.99 美元，本周仍下跌 3.1%，是一個月以來最大跌幅。
  • 12 月交割的銅期貨下跌 6 美分或 1.5%，報每磅 3.6320 美元，本周以來共重挫 7.1%。
  • 1 月交割的白金期貨下跌 7.20 美元或 0.7%，報每盎司 984.30 美元，本周共跌 5.2%。
  • 12 月交割的鈀金期貨下跌 71.10 美元或 3.5%，收每盎司 1938.90 美元，本周共挫跌 4.4%。

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