〈貴金屬盤後〉Fed嘹亮鷹聲帶動美元反彈 金價周線收黑

受到前一日聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 的發言影響，黃金期貨周五 (18 日) 收低，本周周線也收黑。這位鷹派官員表示美國聯準會 (Fed) 必須繼續升息以壓制通膨，終點利率最高可能達到 7%，帶動美元反彈。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 8.60 美元或 0.2%，報每盎司 1754.40 美元。

黃金期貨本周共下跌 0.9%。

黃金本周周線雖然收黑，但大致守住過去兩周以來的漲幅，分析師認為，這可能代表黃金終於要突破今年來大半時間的下跌趨勢。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 表示，即使 Fed 官員明白表示一連串升息還不到轉向的時刻，黃金仍將展現令人驚豔的韌性。

布拉德周四表示，為了引導通膨下滑，Fed 利率最少需要升到 5%，最高可能達到 7%，這番話嚇壞股市和債市。

明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 同日也說，希望確保通膨已經停止爬升，他才會支持停止升息。

ICE 美元指數周五上漲 0.3% 至 106.97，10 年期美債殖利率攀升至 3.817%，2 年期美債殖利率也上揚至 4.497%。

FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 說，黃金在周五早盤曾因美元回軟而稍稍展露光芒，稍稍收復前一日的失土，加上通膨趨緩的跡象，減輕繼續大幅升息的壓力。

他表示，未來一周，黃金仍可能從美元走軟和美債殖利率回落中獲得力量，觀察重點將落在多名 Fed 官員談話，以及 11 月會議紀錄上。

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