專家：美元漲勢未止 跌破此水準才會觸發下行趨勢

隨著美國通膨降溫，聯準會 (Fed) 有望開始放緩升息，美元指數上漲因此停歇。不過，專家認為，該指數要跌破 105，才有可能進入真正下行趨勢。

衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數，從 9 月下旬的數十年新高 114，下跌近 7% 至約 106。在美元轉弱情況下，美國股債市齊揚。

但是，專家警告，美元並沒有進入真正的下跌趨勢。今年夏天，美元指數曾短暫下跌至 105 左右時，投資人大量湧入，但美元指數在秋季再度回升，並在 106 附近獲得支撐。

Sevens Report 的 Tom Essaye 指出，需要看到美元指數跌破 8 月低點的 105.09。在那之前，這只是美元長期漲勢的喘息，或可能形成一個新的橫向整理。

Macro Risk Advisors 首席技術策略師 John Kolovos 表示，如果美元指數跌破 105，就會出現明顯跌勢，並來到下一個支撐位 100。另一個值得關注位置是在 90 多，多年來買家都在此進場。

美國今年已四度大幅升息，帶動美元指數強升約 10%，Fed 官員仍持續發表鷹派言論。與此同時，烏克蘭戰爭推高能源價格，將歐洲經濟推入衰退邊緣，導致其他央行難以調升借貸成本。

高盛策略師也表示，美元仍存在很大的升值空間，因為美國經濟和勞動力展現出韌性，且各國央行仍難以跟上 Fed 升息步伐。不過，相較於過去一年，美元從現在開始將呈現高度震盪，市場還是會容易受到糟糕的成長和通膨數據影響。