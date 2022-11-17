分析師：美元有望收復近日跌幅 年底前漲4%

蒙特利爾銀行 (Bank of Montreal) 分析師表示，過去一週美元下跌的幅度看來有些過頭，預期至年底美元有望上漲 4%。

美國聯準會 (Fed) 今年進行最大幅度升息措施，衡量美元的指標上漲 19%，創下自 1972 年以來最大年度漲幅。由於美國 10 月通膨低於預期，導致美元指數上週下跌近 4.0%，創下 10 年來最大單週跌幅。

但是，蒙特利爾銀行資本市場外匯策略總監兼全球主管 Greg Anderson 表示，美元跌幅超過其他市場調整幅度，美元可能難以維持這樣的跌勢。

Anderson 認為，美元將在近期收復很大一部分跌幅。他預估美元將在 1 個月內上漲約 3%，到年底將上漲約 4%。

「我們預計美元的強勢將持續到明年第一季，然後隨著風險偏好增強和 Fed 按兵不動，美元將逐漸走弱。」Anderson 說道。

Anderson 也表示，儘管美元指數處在高點，但我們認為上漲 10% 的可能性大於下跌 10% 的可能性。

不過，摩根士丹利認為，由於通膨放緩的預期，美元已經觸頂，並將在 2023 年與美國公債殖利率一同下跌，美元指數將在明年年底前跌至 104。

以 Andrew Sheets 為首的摩根士丹利分析師指出，隨著 Fed 升息的不確定性減弱，美元將開始下跌。大摩預計 Fed 將在 2023 年 1 月進行最後一次升息，隨後在第四季降息。