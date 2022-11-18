〈貴金屬盤後〉Fed官員放鷹激勵美元和美債殖利率 金價續跌

黃金期貨周四 (17 日) 下滑，因聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，美國聯準會 (Fed) 必須繼續升息以壓制通膨，帶動美元和美債殖利率攀高，進而打壓貴金屬。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 12.80 美元或 0.7%，報每盎司 1763 美元，是最熱絡期貨 11 月 10 日以來最低紀錄。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，Fed 官員一系列鷹派談話，再次提醒投資人 Fed 將把利率升到 5% 以上，導致貴金屬飽受賣壓。

布拉德周四表示，為了引導通膨下滑，Fed 利率最高可能需升到 7%。Moya 解讀，這代表他認為政策利率尚未達到足以限制經濟成長的水準，並且再次提醒眾人，必須看到勞動力市場大幅疲軟，才能為這波升息循環的結束定價。

Moya 說：「黃金面臨頂部壓力，價格可能跌向 1750 美元。」

Libertas 財富管理集團總裁 Adams Koos 則說，儘管費城聯準銀行統計的指標顯示 11 月製造業景氣進一步下挫 (從 10 月的 - 8.7 下降到 - 19.4)，遜於預期且令人失望，黃金依然賣壓沉重。

他表示，利率還在上升階段，而且雖然美元過去幾個月受到打壓，但卻正在醞釀較大幅度的反彈。

ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.4% 至 106.65，10 年期美債殖利率上升近 8 個基點至 3.7722%。

Koos 表示，要看到黃金立即上漲有難度，除非美元和美債殖利率的短期趨勢或反彈逐漸遭遇阻力。

大賣空本尊、Scion 資產管理公司經理人貝瑞 (Michael) 在推特上表示，黃金已經到了買進時間點，FTX 破產事件在幣圈有擴散的風險，而他一直以來都認為，一旦幣圈醜聞蔓延，就到了買進黃金的時候。不過這則推文已遭刪除。

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