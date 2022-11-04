廣告業務萎靡 元宇宙又燒錢 Meta股價創新低

臉書母公司 Meta (META-US) 周四股價跌至新低，且是 S&P 500 指數今年迄今表現最差的股票。

接踵不斷的噩耗與挑戰令 Meta 股價過去一年下跌約 73%，表現比 Align Technology (ALGN-US)、Generac Holdings (GNRC-US)、SVB Financial Group (SIVB-US) 和 Match Group (MTCH-US) 更差——這些股票表現均在 S&P 500 指數中墊底。

Meta 10 月公布連續第二季營收下降，且發布疲弱的第四季財測，並將糟糕的業績表現歸咎一系列問題，包括：即將面臨的經濟衰退導致企業縮減廣告預算，以及蘋果 (AAPL-US) 去年變更 iOS 隱私政策後，降低其追蹤用戶網路活動能力，削弱廣告效益，進而影響廣告營收。

投資者也對 Meta 一股腦栽進元宇宙領域感到惴惴不安。元宇宙是使用虛擬現實 (VR) 和增強現實 (AR) 頭戴式設備進入的數位世界，Meta 將其視為下一代運算尖端，欲搶先奠定在該領域的領導地位。

然而，元宇宙就像吸金黑洞，Meta 負責構建虛擬世界的 Reality Labs 業務部門瘋狂燃燒現金，今年迄今已經虧損 94 億美元，且 Meta 稱該虧損將「逐年大幅增加」。

Meta 10 月時表示：「2023 年之後，我們預計加快對 Reality Labs 的投資步伐，以利實現長期增加公司整體營業利益的目標。」