電影市場回溫 前10月娛樂稅4099萬元超越去年全年

隨著防疫政策鬆綁，電影娛樂產業也逐步回溫，根據財政部今 (17) 日發布統計通報，今年前 10 月電影類娛樂稅營業總額共 56 億元，課徵娛樂稅額約 4099 萬元，兩者皆已超越去年全年，其中營業額甚至可望創疫後高點。

電影是國人常見的消費娛樂，根據文化創意產業發展年報統計，106 年到 108 年期間電影產業總銷售額約 300 億元，其中來自電影院貢獻占比將近 4 成，其餘為電影製作、發行等相關產業。

但 109 年起受新冠肺炎疫情衝擊，在防疫管制措施下影響民眾觀影意願，拖累電影院銷售額逐步下滑，110 年則因國片熱賣挹注製作發行公司銷售額，排擠電影院占比降至 2 成 5。

從娛樂稅觀察，電影類娛樂稅同步受疫情干擾，稅收規模由原本的億元出頭驟降至 5000 萬元以下；統計 111 年前 10 月電影類娛樂稅的營業總額 56 億元，已超過 110 年全年水準，隨今年底數部商業大片上映，預估全年電影營業總額有望出現疫情後高點。

進一步看電影票房來源，主要以美國為大宗，長期占比超過 5 成，其餘為日、韓與國片，合計占比超過 9 成以上，其中國片占比長期比重約 1 成，109、110 年因接連數部破億票房電影挹注，占比提升至 2 成；至於日本則分別於 109 年、111 年因人氣動畫電影上映，占比逾 1 成 5。

在票價走勢部分，由於 IMAX 高畫質或 3D 等觀影設備升級，使得票價也隨之提高，107 年票價約 231 元，但到了 111 年價格已上漲至 253 元，增幅約 1 成， 其中以強調聲光效果之美國好萊塢電影票價最高，平均 258 元，日、韓居次，國片票價與增幅相對較低。

若從電影級別觀察，為廣納各年齡層觀眾，保護級影片 (未滿 6 歲不得觀賞) 為大宗，占比在 3 至 4 成左右，輔導 15 歲級與限制級占比合計大多低於 1 成 5。