〈稅收統計〉房市繼續降溫 10月土增稅收56億元連7黑

升息與政策打炒讓房市降溫，根據財政部統計，與不動產有關的土增稅、契稅與印花稅 (與不動產)，10 月與今年前 10 月稅收全都呈現縮減趨勢，其中土增稅 10 月稅收 56 億元，較去年同期減少 40 億元，連續 7 個月負成長。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，土增稅、契稅與印花稅稅收減少，主要與央行連續 3 季升息有關，加上部分縣市去年有廠房購置、新成屋交屋以及大額土地移轉案，挹注稅收墊高基期所致。

在土增稅部分，10 月土增稅收 56 億元，較去年同期減少 40 億元，連續 7 個月負成長，以各別縣市來看，台北市減少 14 億元居冠，新北市減少 7.8 億元，台中市 5 億元。

再看前 10 月稅收也有 785 億元進帳，較去年同期減少 115 億元、年減幅 12.7%，其中新北市減少 25.7 億元、桃園市減少 23.8 億元 台中市減少 17.8 億元。

契稅部分，10 月稅收 10.8 億元，較去年同期減少 5.1 億元，其中新北市減少 1.8 億元居冠，高雄市與台北市分別減少 1.1 億元、0.8 億元；累計前 10 月稅收 128 億元，較去年同期減少 9.4%，以個別縣市來看，高雄減少 4.8 億元、新北市減少 3 億元、台南市減少 2.5 億元，同樣受去年新成屋交屋，墊高基期所致。

另外，房地合一稅則受新制適用案件增加，帶動稅收持續成長。根據財政部統計，10 月稅收共 27.6 億元、年增幅 40.7%，其中又以台中市稅收 5.5 億元居冠，新北市與高雄市分別有 3.9 億元、3.5 億元稅收進帳，分別第二、第三。

統計今年前 10 月房地合一稅收 468 億元，較去年同期增加 221 億元，其中台北市 90.2 億元居冠，台中市 83.3 億元居次，新北市則以 60.7 億元排名第三。