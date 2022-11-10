〈稅收統計〉前10月稅收2兆8261億元 營所稅首度突破兆元大關

財政部今 (10) 日公布 10 月稅收統計，單月稅收 2000 億元、年減 8.8%；累計前 10 月稅收 2 兆 8261 億元、年增 15%；主要稅目表現卻各有消長，其中營所稅前 10 月稅收首度突破兆元，證交稅則受量能萎縮拖累，前 10 月稅收年減 825 億元，減少數是歷年同期最大量。

根據財政部統計，10 月主要稅目變動，以綜所稅與證交稅分別減少 58 億元、56 億元較多；累計前 10 月稅收，包括營所稅、綜所稅分別較去年同期增加 3205 億元、1207 億元，營業稅也比去年同期增加 370 億元，但證交稅則比去年同期減少 825 億元。

其中營所稅部分，10 月稅收 1121 億元，年減 41 億元。統計處副處長陳玉豐說，主要是暫繳稅款入帳時間差異所致，但今年 10 月稅收已達 1 兆 60 億元，不僅首度突破兆元關卡，更較去年同期增加 3205 億元，主因是去年上市櫃獲利成長，帶動結算申報自繳與暫繳申報稅額同步增加所致。

證交稅則相對疲弱，受台股交易量萎縮影響，10 月日均量 2226 億元，創下今年以來單月日均量新低，導致 10 月證交稅收 113 億元、年減 33.2%，稅收連續 10 個月負成長。

進一步看前 10 月證交稅收有 1474 億元入帳，較去年同期減少 825 億元，減少金額創歷年同期最大，年減幅達 35.9%，亦是民國 91 年以來，同期減幅最大的一次。

整體而言，陳玉豐指出，今年前 10 月包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、菸酒稅、營業稅、房屋稅、使用牌照稅等 8 稅目以及總稅收同步創下歷史新高，其中營所稅收更首度突破兆元關卡，可望推升全年總稅收首次跨越 3 兆元大關。