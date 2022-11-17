〈台幣〉美元止跌回升 量縮連2貶收31.158元

隨著美元止跌回升，外資終止連 4 買台股並偏向匯出，新台幣兌美元匯率今 (17) 日震盪走弱，終場收在 31.158 元，貶值 4.3 分，為連 2 貶，台北及元太外匯市場總成交值 15.625 億美元，量能明顯萎縮，台北股匯雙雙收黑。

台北匯市日前瘋狂湧入熱錢，昨天出現降溫跡象，主要因匯市雜音很多，新台幣兌美元匯率今天持續走軟，交投轉趨平淡，盤中最低來到 31.16 元，變動幅度不大，終場貶值 4.3 分，以 31.158 元作收，台北外匯市場成交金額 10.24 億美元，元太外匯市場成交金額 5.385 億美元。

美國 10 月零售銷售數據優預期，提振 2 年期美債殖利率，也為美元帶來一些支撐，不過，北約宣布擊中波蘭的飛彈可能是由烏克蘭防空系統所致後，股票期貨連袂走高，支撐美元的避險情緒也隨之減弱。

台股今天開低一度跌逾百點，隨著行政院拍板通過台版晶片法案，台積電等半導體族群跌勢收斂，帶動大盤拉回平盤附近，終場小跌 2 點，收在 14535 點，留下 105 點下影線，外資結束連 4 買，反手賣超 33.34 億元，三大法人呈現土洋對作。

根據央行統計，美元指數今天小漲 0.04%，觀察主要貨幣兌美元表現，韓元今天重挫 1.05%，為亞幣中最弱，人民幣貶值 0.58%，新加坡幣貶 0.25%，新台幣貶值 0.14%，歐元也有 0.1% 的貶幅，日元則升值 0.04%。