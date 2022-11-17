日本大型車用零件廠Aisin自動停車系統採用AMD晶片

美國晶片設計公司 AMD (AMD-US) 周三表示，日本大型汽車零件供應商 Aisin Corp (7259-JP) 一項協助汽車自動停車的新系統已採用 AMD 的微處理器。

AMD 汽車市場高級總監 Wayne Lyons 表示：「這些停車系統在當今超豪華汽車市場上佔有一席之地，Aisin 的解決方案旨在使其成為主流，因為該解決方案本身旨在適應非常具有成本效益的模組。」

該晶片稱為「Zynq UltraScale+ MPSoC」，由 AMD 今年收購的 Xilinx 開發。Xilinx 專司 FPGA 晶片，即可反覆編輯電路模式的晶片，可包含許多客製化的邏輯模組，客戶端工程師也可改寫程式代碼，重新編輯電路結構，因應物聯網、AI、5G 等快速發展，規範標準及演算法恐須不斷更新，藉自行更新以降低成本，提高晶片價值。

因此將晶片安裝在汽車等物體上後，工程師可重新配置其線路。AMD 汽車高級產品營銷經理 Rehan Tahir 表示，這將使車廠在出售汽車後，不僅可更新其軟體，也能更新車上晶片。

Tahir 表示，Aisin 汽車停車系統將自 2024 年的車款開始導入，但他拒絕透露哪些汽車品牌將使用該系統。

Aisin 是豐田汽車集團的成員。豐田汽車於 2000 年代初期在日本推出首批具停車輔助系統，可引導車輛進入停車位，2006 年搭載於美國頂級 Lexus LS 房車上，現在廣泛運用在豐田和 Lexus 各種車型，包括 Prius。

Tahir 表示，Aisin 系統搭配 4 個鏡頭和 12 個超聲波傳感器，可平行停車和倒車入庫，但駕駛必須自行判斷該處是否為禁止停車區。