輝達攜手微軟 打造超大型AI雲端電腦

輝達 (Nvidia) 周三 (16 日) 宣布，公司正與微軟 (MSFT-US) 合作建構一台大型電腦，用以處理密集的人工智慧 (AI) 雲端運算工作。

該 AI 電腦將在微軟 Azure 雲端上運作，使用數萬個圖形處理器 (GPU)、輝達最強大的 H100 及其 A100 晶片。

輝達拒絕透露該交易價值金額，但產業來源表示，每一片 A100 晶片定價約 1 萬至 1.2 萬美元，而 H100 晶片則比該價位高出許多。

輝達 Hyperscale 和 HPC 總經理 Ian Buck 表示：「我們處於 AI 進入企業的轉捩點，這些服務可讓客戶將 AI 部署在業務用途，這一切正成為現實。我們正看到 AI 受廣泛採用，以及將 AI 應用在企業用例上的需求。」

輝達不只向微軟出售晶片，也與其合作開發 AI 模型。Buck 表示，輝達也會成為微軟 AI 雲端電腦的客戶，並在其上開發 AI 應用，以提供服務給顧客。

AI 模組的快速成長 (例如用於自然語言處理的 AI 模組) 大幅推動更快、更強大的運算基礎設施的需求。

輝達表示，Azure 將是第一個使用其 Quantum-2 InfiniBand 網絡技術的公共雲，該技術的傳輸速度為每秒 400 Gb。該網絡技術可高速連接伺服器，這點至關重要，因為 AI 運算工作繁重，必須數千晶片同時跨多個伺服器運作。