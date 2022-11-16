鄭州封控干擾 大摩下修今年iPhone 14 Pro/Max出貨預測

根據摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 出具報告，因鴻海鄭州廠業務中斷，今年蘋果高階機型 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 出貨量料比原先預估還要低 600 萬支。

大摩分析師目前預估，蘋果本季出貨量將達 7900 萬支，較先前預期減少 600 萬支，降幅為 7%，出貨缺口主要歸咎於本月初疫情爆發，導致 iPhone 產能受到影響。

蘋果也坦承，生產中斷可能導致交貨延遲與出貨量下滑。鴻海鄭州廠負責組裝 iPhone 14 Pro 和 Pro Max。

儘管如此，Sharon Shih 在內的大摩分析師指出，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 的等待時間從一個月前的 2 到 4 周，延長至 4 到 5 周，這代表即使存在供應缺口，需求仍保持健康。

大摩分析師認為疫情對組裝的影響仍屬可控，預期 2023 年前幾個月的產能將高於正常水準，幫助彌補未獲滿足的需求。他們認為，即然鄭州廠已恢復運作，對蘋果和組裝夥伴鴻海來說，繼續生產將成為收復失地的關鍵。

全球經濟低迷之際，小米、Oppo 和 Vivo 等中低階智慧手機需求均呈雙位數下滑，甚至連 Pro 以外的 iPhone 機型都難逃需求下滑頹勢。

在此情況下，高階智慧手機卻能維持在一定的銷售水準，因此對蘋果來說，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 今年的銷售表現更顯關鍵。