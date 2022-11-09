大摩仍喊買蘋果：iPhone僅是供應問題 非需求下降

摩根士丹利硬體分析師 Erik Woodring 最新建議，不要再擔心蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 生產問題，買進股票就對了。

蘋果周日發表一份異常聲明，指出中國鄭州的 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro Max 組裝廠因新冠疫情停工導致「產能大減」，其結果可能導致這兩種機型的銷量在未定的一段時間內低於預期，因為消費者需等待交機的時間拉長。

這促使華爾街分析師下調蘋果第一季 (截至 12 月) 的營收和獲利預期，甚至一些懷疑論者認為，蘋果本會計年度 (2023 年 9 月止) 營收將低於 2022 年度。

摩根士丹利分析師 Woodring 周二 (8 日) 晚間發布研究報告，重申對蘋果股票「加碼」的評級，並將其列為首選股，但他將目標價自每股 177 美元下調至 175 美元，以及將第一季 (12 月季度) 營收預估下調 4%。

「我們認為這是個供應問題而非需求問題，因為 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 的通路庫存低於目標範圍，且迄今交期仍保持強勁周期。換句話說，這種情況更偏向 iPhone 需求遭推遲，而非遭破壞，所以不會改變我們的論點。」

Woodring 表示，他將「有條不紊」的買進蘋果股票，因為以其 2024 財年 EPS 6.87 美元的估值計算，該股本益比已降至約莫 20，遠低於 2022 年 8 月時的本益比高峰 26.5。

「有鑑於中國 iPhone 生產情況的流動性，我們認為華爾街可能過度保守估計蘋果明年 3 月止的季度 iPhone 需求。」他補充，這事實上有助於消除自 9 月季度財報公布以來，空頭的核心論點。

Woodring 指出，蘋果首次警告中國新冠疫情引發的停工影響生產是在 2022 年 2 月，當時分析師就將 3 月為止季度的營收估值下修 5% 至 8%，股價也應聲下滑，但隨後 5 個月股價跑贏大盤約 20%。

蘋果周二股價上漲 0.42%，收每股 139.50 美元。