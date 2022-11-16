再創歷史紀錄 英國10月通膨率11.1% 達41年新高

根據英國國家統計局 (ONS) 在週三 (16 日) 公布的最新數據顯示，英國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率創下 41 年來新高，顯示出通膨並未停歇，英國央行恐怕要承受更大的抗通膨壓力，並持續大幅升息。

數據顯示，英國 10 月 CPI 較去年同期增長 11.1%，超過英國央行 10.9% 的預測，並超出經濟學家平均預估的 10.7%，創下 1981 年 10 月以來新高，並較上月持續加速，並未放緩。

若是扣除能源與食物價格，英國 10 月的核心 CPI 上漲年增率維持在 6.5%，與 9 月份一致。

截至今年 10 月，英國食品和非酒精飲料價格較去年同期增長 16.4%，高於 9 月份的 14.6%，創下自 1977 年 9 月以來的新高，主要的上漲來自牛奶、起司和雞蛋等。

Deepbridge Capital 的合夥人 Andrew Aldridge 表示：「目前還不清楚今年的通膨是否已經觸頂，但是無論如何，對於市場來說都將是一個艱難的時期。」

ONS 首席經濟學家 Grant Fitzner 也說，儘管有能源價格保證，但持續上漲的天然氣以及電價，促使整體通膨創下 40 多年來的新高。

KPMG 的英國分公司經濟學家 Yael Selfin 則表示，10 月可能就是一個轉折點，我們預計未來幾個月總體通膨率將開始下降。展望未來，經濟成長放緩和全球供應衝擊影響減弱的情況下，物價壓力應該能在未來進一步的緩解。