〈美股13F報告〉朱肯米勒賣光亞馬遜後回心轉意 索羅斯Q3加碼生物製藥股

最新申報資料顯示，各個家族辦公室以不同方式度過動盪的第 3 季，傳奇投資人朱肯米勒 (Stanley Drukenmiller) 的 Duquesne 家族辦公室在清空亞馬遜股票之後再次買進，索羅斯 (George Soros) 加碼生物製藥類股，被稱為不良資產「抄底王」的泰柏 (David Tepper) 選擇清空手中持股。

Duquesne 家族辦公室在第 2 季賣掉價值 1.99 億美元的全部亞馬遜持股，但美國證券交易委員會 (SEC) 揭露的 13F 文件顯示，該機構第 3 季進場買下約 1.02 億美元的亞馬遜 (AMZN-US) 股票，同時持續拋售微軟 (MSFT-US)。

該機構第 3 季還有其他新增部位，包括買進約 3000 萬美元的蝦皮母公司冬海 (Sea)(SEA-US) 持股，以及價值 2200 萬美元的 Meta Platforms(META-US)。

股市交易第 3 季險峻且充滿起伏，各個為超級富豪操盤的家族辦公室也採取迥異的交易策略。標普 500 在 6 月 30 日到 8 月 16 日大漲近 16%，但在美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示將繼續鷹派升息後，8 月中旬到 9 月底又跌了 17%。

索羅斯加碼生物製藥類股。(圖: AFP)

申報資料還顯示，目前管理進 50 億美元美股的索羅斯基金管理公司，在第 3 季增持製藥股 Biohaven Pharmaceutical(BHVN-US)、新建倉生物製藥商 ChemoCentryx(CCXI-US)，而第 2 季新增的特斯拉 (TSLA-US) 股票到第 3 季仍保留一些在手。

為祖克伯 (Mark Zuckerberg)、桑柏格 (Sheryl Sanderberg)、多爾西 (Jack Dorsey) 多個家族操盤的 Iconiq Capital，則把第 2 季新建倉的餐飲外送業者 DoorDash(DASH-US) 股票部位降低，並賣掉 Snowflake(SNOW-US) 股票，但這家雲端運算公司仍為 Iconiq 最大持股。

避險基金 Appaloosa 管理公司經理人泰柏第 3 季沒有新增任何持股，並把三檔股票全部清空，包括柯爾百貨 (Kohl’s)(KSS-US)、西方石油 (OXY-US) 和美光 (MU-US)。

被稱為華爾街「抄底王」的泰柏 Q3 態度保守。(圖: AFP)

為阿里巴巴集團共同創辦人馬雲和蔡崇信管理部分資產的 Blue Pool Capital，在第 2 季僅保留另類投資管理公司 Blue Owl Capital 一檔股票，但第 3 季進場買進一些股票，包括通訊領域的 Charter Communications(CHTR-US)、AT&T(ATT-US)，以及科技股英特爾 (INTC-US) 和 Adobe(ADBE-US)。