成長尚未到頭 分析師喊買亞馬遜：電商扛壩子

疫情時激增的電商業務如泡沫消退，但電商的發展遠遠不僅於此。

MoffettNathanson 分析師 Michael Morton 周二 (15 日) 指出，線上購物目前在美國零售市場占比 14%，自 2001 年僅 1% 的占比大幅躍升，且此趨勢將會持續下去，原因很明顯：「這對消費者來說，更加便利且便宜。」

Morton 在電商軟體產業的報告中預期，電商滲透率的增長將維持歷史水準。他不認同電商滲透率已達顛峰的悲觀論點，但他在該產業中僅給予一家電商「優於大盤」的評級：亞馬遜 (AMZN-US)。

其餘這幾家，他均評為「符合市場表現」：Shopify (SHOP-US)、Etsy (ETSY-US)、eBay (EBAY-US) 和 Chewy (CHWY-US)。

但他將 Wayfair (W-US) 股票評為「遜於市場表現」。

Morton 寫道：「新冠疫情對電商平台宛如雙面刃，但傳統實體店的日子已經過去，若要繼續搶占市場，成功的商城應該聚集獨特的供應，擁有卓越大品牌資產以產生流量，並利用全球規模。如果在速度很重要的情況下銷售大宗物資，卻沒有按類別履行的規模，最終將導致市占和利潤下降。在電商成熟曲線這一點上，如果一家公司沒有產生現金流，或不在現金流為正的可視範圍內，我們將保持觀望。」

以下是 Morton 對各家電商的評論摘要和目標價：

亞馬遜─目標價 118 美元

亞馬遜最近對基礎設施和人員配置進行大量投資後，這電商巨頭正改善履行費用，從而推高獲利能力並降低資本密集度。

Shopify─目標價 30 美元 (意味潛在跌幅 20% 以上)

「成長和估值擔憂」令 Morton 對該股持觀望態度。他對該公司 2023 年和 2024 年的商品交易總額 (GMV) 均低於市場共識。

Etsy─目標價 116 美元 (略低於近期交易水準)

他稱「該商業模式的實力已經在共識估計中。」他預期 2024 年和 2025 年的增長將放緩至百分比偏高的個位數。

eBay─目標價 44 美元

Morton 說，eBay 面臨的挑戰已非秘密，且已反映在估計和股票估值中，「扭轉局面很難，我們採取觀望態度。」

Chewy─目標價 33 美元 (隱含跌幅近 23%)

「雖然 Chewy 是先行者，但競爭對手緊追不捨。共識預期沒有預料到競爭的現實，以我們預期 Chewy 的前景來說，目前的估值太樂觀了。」

Wayfair─目標價 20 美元 (隱含跌幅逾 50%)

他認為，這家家具和家居用品銷售商正面臨市占流失，他對該公司 2023 年和 2024 年的預估營收均低於華爾街共識預期。