法人估聯準會一路升息至明年Q2 點名兩類債券抗波動

美國聯準會積極升息，市場預期這波升息循環可能延續到明 (2023) 年第 2 季，聯博集團表示，目前升息對於經濟成長的後座力還不明朗，預料市場仍將持續波動，建議可適時將「非投資等級債」及「公債」納入投資組合，降低投資組合風險。

聯準會 (Fed)11 月再升 3 碼，將利率推升至 3.75%-4% 區間，市場普遍預期這波升息循環可能將延續到明年第 2 季。

聯博集團表示，Fed 今年以來已經升息 15 碼，市場普遍預期，到今年底前還會再升 1 到 2 碼，明年仍有 1 到 2 碼的升息空間，而美國 10 年期公債殖利率一度彈升到 4%，顯示市場提前反映 Fed 升息的預期。

觀察從 1994 年以來的四次升息循環期間，美國 10 年期公債殖利率在結束升息前平均約 8 個月觸頂，這波升息雖已逐步邁入下半場，但從現在一直到明年上半年，市場仍會處於震盪期。

聯博表示，相較於股市，債券相對穩定、可預期的收益，是渡過市場震盪期的途徑之一，其中美公債具有避險功能，當市場波動攀升，股市及信用債面臨賣壓時，美國公債往往能提供下檔防禦。

但公債因存續期間較長、受利率環境影響程度較高，因此建議投資人不妨採取槓鈴策略，也就是在投資組合中，以非投資等級債券搭配一定部位的公債或投資等級債券，可望在獲取收益之際，提高整體投資組合的債信品質，並降低投資組合波動。

聯博表示，今年以來債券價格已跌深至長期平均值之下，未來的報酬潛力可期，目前槓鈴策略的平均價格已來到 2009 年以來的低檔水準，若此時進場布局槓鈴策略的投資組合，投資一年與三年的累積報酬平均值分別為 22% 與 45%，可做為中、長期布局配置標的。

從歷史經驗來看，每當美國 10 年期公債殖利率來到高於 3% 的位置，就是相對不錯的進場點，作為信用債的避險工具效果也會更好。目前較看好中天期公債，較不偏好長天期公債。

在信用債市方面，非投資等級公司債市體質良好，違約率仍處於相對低檔，加上未來幾年債券到期量也不多，有助於抑制違約率攀升，標的則偏好產業特性較具防禦性、較不受景氣循環影響的公司。