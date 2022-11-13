美通膨壓力和緩 法人：聯準會貨幣政策可望更具彈性

美國 10 月 CPI(消費者物價指數) 低於預期，法人認為，通膨數據降溫將使聯準會在緊縮貨幣政策方面有更大彈性空間。

景順亞太區 (日本除外) 環球市場策略師趙耀庭表示，市場預期 12 月升息幅度可望從原本的 3 碼降至 2 碼，這將給市場一個喘息空間，預期聯準會「鷹派高峰」已過。

趙耀庭指出，近期美國經濟面臨一些困難，企業第 3 季獲利好壞參半，隨著定價壓力緩解及需求偏弱，公司獲利面臨壓力，2022 年標準普爾 500 指數獲利成長預期將會持平甚至是零成長。

從資產配置角度來看，短期內仍保持防禦性，偏重政府債券及投資級債券等資產，降低全球成長放緩帶來的下檔風險。

根據彭博經濟研究分析，儘管 10 月 CPI 放緩可望讓聯準會下調 12 月升息步伐的意願，但目前通膨率仍遠高於政策目標，這意味距離暫停升息還很遙遠，預估終端利率將提升至略高於 5%

富蘭克林證券投顧表示，在景氣下行趨勢下，預估美股仍處震盪測底階段，建議投資組合應增持美國平衡型及債券型基金比重，防禦股市波動，建議靠攏具備抗景氣循環、通膨轉嫁且有政策扶持的基礎建設及公用事業股票型基金。

另外，高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，科技和生技產業型基金短線波動大但長期創新趨勢正向也是可布局的標的之一。

