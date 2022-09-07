取消退休年齡上限 Target CEO康奈爾將再續任3年

Target (TGT-US) 執行長康奈爾 (Brian Cornell) 已同意再任 3 年左右，因為該零售商周三 (7 日) 宣布將取消 65 歲退休年齡限制。

Target 董事會首席獨立董事洛薩諾 (Monica Lozano) 在新聞發布會上表示：「我們熱情地支持康奈爾的承諾和他的持續領導能力，特別是考慮到他的業績記錄和公司在他任職期間的強勁財務業績。」

現年 63 歲的康奈爾自 2014 年以來一直擔任 Target 的 CEO。在他的領導下，Target 擴大了客戶群，並憑藉其獨特和時尚前衛商品的平價風格而建立聲譽。但最近隨著銷售放緩和不需要的商品堆積如山，該公司正在努力應對購物習慣的巨大轉變。

該公司兩次調降財測，在截至 7 月 30 日的當季，其獲利下降近 90%，因為它試圖以大幅折扣出售多餘的庫存。

今年至今，該公司的股價下跌約 29%。

另外，Target 周三表示，首席供應鏈和物流官瓦爾迪茲 (Arthur Valdez) 將退休，將由在 Target 工作 18 年、目前擔任全球庫存管理資深副總裁的麥卡錫 (Gretchen McCarthy) 接任。她將向 Target 的營運長穆立根 (John Mulligan) 匯報工作，立即生效，瓦爾迪茲將於 4 月轉任顧問職務。

在康奈爾帶領下，Target 推出許多自有品牌，包括雜貨、運動服和家居裝飾。它與著名的全國品牌建立合作夥伴關係，將其部分店面變成迪士尼 (DIS-US)、Levi Strauss (LEVI-US) 和最近的 Ulta Beauty (ULTA-US) 的迷你商店。它還推出電商選項，包括路邊取貨，並將其店面後方轉型成處理絕大多數線上訂單的履行中心。

這些投資在疫情期間得到不錯的回報，因為 Target 作為一家重要的零售商繼續仍然開放，並吸引購物者訪問其網站和商店。