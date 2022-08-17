〈財報〉努力擺脫龐大庫存 Target上季獲利大減9成

Target (TGT-US) 周三 (17 日) 表示，上季獲利較一年前下降近 90%，因為該零售商持續示警拋售不需要的商品庫存將大幅影響其獲利。

該大型零售商上季業績遠遠低於華爾街的預期，即使已兩次自行調降財測。

然而，該公司重申其全年財測不變，聲稱已做好反彈的準備。該公司表示，預計全年營收將以中低個位數成長。Target 還表示，其下半年的營業獲利率將在 6% 左右，較其第 2 季的 1.2% 有所提高。

Target 股價在周三盤前交易中下跌約 3%。

財務長菲德爾克 (Michael Fiddelke) 為 Target 積極處理庫存努力辯護。他說，該公司商必須迅速採取行動，這樣才能清理混亂，為假期做好準備，並在通貨膨脹籠罩的經濟背景下度過難關。

他說，「如果沒有正面處理過剩的庫存，或許可以避免獲利數字上的一些短期痛苦，但這會阻礙我們的長期潛力。」「雖然當季獲利大幅下降，但未來道路更加光明。」

以下是 Target 在截至 7 月 30 日當季表現與 Refinitiv 的共識估計的比較：

●每股獲利 39 美分，低於預期的 72 美分

●營收 260.4 億美元，與預期相同

過去兩季，Target 的命運出現急劇逆轉。在疫情期間發布一季又一季令人瞠目結舌的銷售數字後，其衣服、咖啡機、燈具等物品在開始滯銷，然後被放到清倉貨架上。其中一些過剩商品甚至就是疫情初期售罄的商品。

這種轉變迫使這家大型零售商兩次調降獲利預期，一次是在 5 月，一次是在 6 月，並承諾迅速採取行動，將庫存提高到更健康的水平。

不過，庫存仍然很高：第 2 季末為 153.2 億美元，而第 1 季末為 150.8 億美元。

但 CEO 康奈爾 (Brian Cornell) 表示，這樣的結果也不錯，因為 Target 主要銷售食品和家庭必需品等高流通性以及季節性商品。它取消了超過 15 億美元的需求較低的非必需品類別的訂單。

菲德爾克表示，由於成本膨脹和提早訂購商品以確保為假期做好準備，因此庫存數量不減反增。

第 2 季該公司淨利從一年前的 18.2 億美元或每股 3.65 美元降至 1.83 億美元或每股 39 美分。

總營收從一年前的 251.6 億美元增至 260.4 億美元，部分原因是通貨膨脹導致售價上漲。

當季獲利受到許多不同方式的擠壓。許多商品的銷售由於降價而變得利潤薄弱。由於燃料價格上漲，貨運、運輸和航運成本也同步上升。為處理大量貨品，該公司不得不增加配送中心員工人數，因此必須支付更多薪酬。

Target 表示並未感受到太多通膨帶動的變化。其所有五個主要商品類別的單位銷售額均出現成長，其中食品和飲料以及美容和家居必需品兩個類別的銷售額尤為突出。

即使獲利下降，但可比銷售額和客流量卻上升了。

可比銷售額是追踪線上銷售和至少開業 13 個月的實體商店銷售的關鍵指標。在去年成長 8.9% 的基礎上，第 2 季成長了 2.6%。低於 StreetAccount 預期的成長 2.8%。Target 的門市和網站客流量同比增加 2.7%。

菲德爾克表示，客流量增加證明購物者仍有購買力，並將幫助 Target 實現其下半年更樂觀的獲利前景。

他在財報電話會議上說：「即使我無法預測秋季可能出現的任何變數，但顧客的強烈回應也能讓我們順利推動業務。」

他說，消費者因地域和收入水平而異，尋求價值的方式也不同。例如，有些人購買大宗包裝以節省更多單位費用，或者嘗試購買 Target 的低價自有品牌而非知名全國品牌。

康奈爾說 Target 正密切關察消費者的支出動態；該公司正在盡量增加熱賣商品庫存，並減少買家可能會略過的商品。「我們採取非常平衡的作法。」以確保「謹慎規畫」該公司正在進行的貨架調整。

截至周二 (16 日) 收盤，Target 股價今年來下跌約 22%。周二收在每股 180.19 美元，上揚 5%；主受沃爾瑪 (WMT-US) 財報獲利超預期的推動。