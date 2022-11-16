台灣大哥大8度榮獲台灣企業永續獎十大永續典範獎

台灣永續能源研究基金會今 (16) 日舉辦第十五屆「台灣企業永續獎」頒獎典禮，台灣大哥大 (3045-TW) 今年第 8 度獲選「十大永續典範獎」，總計囊括 7 項大獎。

除了 TCSA「十大永續典範獎」，更獲得 4 項永續單項績效獎，包含「氣候領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「人才發展領袖獎」，以及中文報告書「永續報告書 - 白金獎」、英文報告書「GCSA 永續報告書獎 - 銀獎」，推動 ESG 的決心與成果備受評審肯定。

台灣大哥大首開電信業永續發展三項先河，繼獨立董事席次占比過半業界最高，今年三月加入國際再生能源倡議組織 RE100，更是首家將「永續發展委員會」提升為董事會層級之功能性委員會的電信業者，由董事長親自擔任召集人，督導委員會運作。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大以企業永續發展為最高指導原則，透過「永續發展委員會」監督既有經營層級之永續發展、環境管理、創新管理、品牌發展等功能小組及職業安全衛生委員會，其中各功能小組由副總級以上高階主管擔任組長，11 月 9 日已召開第一次會議，全面督導 ESG 各面向，提升公司永續治理高度與廣度。

台灣大推動 ESG 腳步不停歇，長期關注氣候變遷議題，持續接軌國際永續倡議，努力降低企業自身營運對環境造成的負擔，實現產業經濟與社會共好的未來，發揮正向的影響力。

台灣大哥大在公司治理績效備受肯定，不僅連續 8 年於公司治理評鑑中獲選前 5%，今年也在國際權威性財經媒體《Institutional Investor 機構投資人》公布的「2022 年度亞洲最佳管理團隊」評選結果中，獲得亞洲區（不含中國）電信業總分排名高居第一。台灣大哥大更在今年從大中華區 200 家上市公司中脫穎而出，獲選第二屆「大中華企業可持續發展指數 (GCBSI)」大中華區第 5 名，為台灣企業排名第 1 名。

環境是台灣大尤其重視的面向，台灣大自 2015 年開始推動綠能倡議整合，2016 年正式定調「台灣大綠能、永續大未來」，並率先於 2018 年導入 TCFD。因應國際最新趨勢與電信本業發展，台灣大更進一步評估氣候風險所增加之財務衝擊，緊跟國際減碳及再生能源趨勢，讓台灣大 7 度獲得「氣候領袖獎」。

此外，為進一步帶動產業重整與發展、發揮珍貴頻譜資源整合效益、提升行動通訊基礎建設成效、促進節能減碳，台灣大致力推動與台灣之星合併案，如獲得主管機關同意順利合併，將可減少 1 套 3G 網路之重複維運和數千個重複布建之 4G 基地台站點，替台灣節電、減碳盡一份力。

同時，台灣大將供應商 ESG 量化績效評估列為領標要件，期望能帶領上下游供應商，共同打造低碳永續供應鏈，也再次拿下「永續供應鏈領袖獎」的肯定。台灣大更連續 6 年推動創新綠能公益專案「種福電」，串連供應商、消費者推動綠能倡議，累計參與捐款總人次破萬，實募金額達 2,865 萬元，累計建置 524.7 kW 太陽能系統，預估 20 年累積收益可達 7,285 萬元及產生 1,110 萬度綠電，減碳效益超過 5,778 公噸，相當於近 15 座大安森林公園年吸碳量，協助公益團體獲 20 年穩定收益。

台灣大視員工為永續成長夥伴，今年擘劃最新的人才平台「TWM Human OS Upgrade v.2022」，致力推動人才高學力，職場心動力，積極徵才與留才，開啟員工多面向發展，提供具市場競爭力的薪資及留才獎勵金吸引人才，本次亦榮獲「人才發展領袖獎」殊榮。

台灣大更致力打造幸福職場，疫情期間率先推動居家辦公守護員工健康，更持續推動 Hybrid 型組織給予員工每月 10 日居家上班彈性，同時提供優於法令的一條龍完整育兒福利，今年每胎生育津貼更由 3 千元大幅提高至 6 萬元，員工育有 6 歲以下子女每年再領 1 萬元育兒津貼，最高共可享 12 萬元福利金，此外，亦提供「育兒信貸方案」，以優惠利率降低員工的育兒負擔。

社會面部分，台灣大去年疫情期間率先啟動「一人一平板 停課不停學」募捐活動，與 7 家 NPO 為弱勢學生發起 2 波平板募集，讓偏鄉學童有設備可以參與遠端教學，總計捐助並出貨 2,257 台平板；今年特別結合循環經濟與公益捐贈，啟動「二手平板手機捐贈偏鄉」專案，目標募集 1,200 台手機與平板，鼓勵民眾在換新機時，捐出手中仍堪用的二手手機或平板，讓「智慧循環 用愛再生」。

不僅如此，台灣大更結合企業科技核心，以「用科技擁抱愛」為主軸，發展超過 20 項社會參與專案，內容涵蓋社區關懷、科技公益、科技共融，以及社會急難應變等多元面向服務，讓科技種子持續在偏鄉發芽。

此外，台灣大也透過「Bilingual Online 百齡果」在線遠距志工英語陪讀計畫，投入 20 位志工線上陪讀，教學陪讀時數超過 1,028 小時，對於偏鄉弱勢族群的關注並付諸實際行動，讓台灣大獲得「社會共融領袖獎」的肯定。