〈電信頻譜超標〉台灣大：電信商減少 限制頻寬就是限制競爭

針對頻譜頻寬超標爭議，台灣大 (3045-TW) 今 (26) 日強調，中華電 (2412-TW) 與遠傳 (4904-TW) 都有頻寬超標問題，超標數額及如何處理，應由主管機關認定，再者，頻寬三分之一上限當初設立，是為了防止業者壟斷，隨著電信商數量減少到只剩三家，頻寬限制反而會變成防止電信商競爭。

技術長郭宇泰說明，2020 年「電信管理法」實施後，所有電信業者同步完成轉軌，換言之，當時 4G 頻譜飾照競標時，使用電信法中的行動寬頻業務管理規則已經不適用。

法務處副總李南玫表示，頻譜爭議對主管機關不是難題，隨著法規轉軌至電信管理法子法 12 條之 4，當時主管機關設立此法規就有考量，當台灣電信家數減少，三分之一頻譜上限的正當性就必須被挑戰。

郭宇泰指出，當初會有三分之一上限，是為了給小業者生存空間，從 4G、5G 頻譜競標結果來看，中華電每次「標好標滿」且金額也最高，不過，未來呈現一大 (中華電) 兩中 (遠傳、台灣大) 的態勢，市場競爭更為激烈，龍頭中華電此時拋出議題，似乎是對未來競爭提前反應。

郭宇泰認為，當五家電信商適用三分之一上限是防止壟斷，若僅剩三家業者就是防止競爭，也會是電信市場最糟糕的結局，因此法規隨著時代進步，若以現有法規來看，三家業者都有超標。

台灣大估算，以最寬鬆標準來看，中華電在 3GHz 以下超出 3MHz、6GHz 以下也多出 3MHz；遠傳 3GHz 以下多出 23MHz、6GHz 以下超過 13MHz；台灣大僅在 1GHz 以下多出 10MHz。